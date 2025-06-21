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Сколько нужно спать коту, чтобы быть счастливым — и что влияет на его сон

2:20
Зоосфера

Кошки — настоящие чемпионы по продолжительности сна. В среднем взрослые питомцы могут проводить во сне от 12 до 16 часов в сутки, а некоторые — и до 20 часов. Причём делают это с размахом: дремлют у батарей, на подоконниках, под одеялом и даже в самых неожиданных местах. Но зачем им так много сна?

кот смотрит телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот смотрит телевизор

Инстинкты не дремлют

Долгий сон — это не прихоть, а наследие от диких предков. Как и у их больших собратьев, сон помогает накапливать энергию для охоты (пусть сейчас это и за игрушкой), а также восстанавливаться после активности. Смена фаз сна — тоже эволюционный механизм: кошка может мгновенно проснуться и среагировать на опасность или, наоборот, на шанс схватить "добычу".

Котята спят почти всё время

Маленькие пушистики почти не бодрствуют. В первые недели жизни они просыпаются только на кормление — их организм расходует много сил даже на то, чтобы добраться до мамы. До 6 месяцев лучше не нарушать их сон: он важен для роста, иммунитета и формирования мозга.

Порода имеет значение

Не все кошки спят одинаково. Например, сиамские и абиссинские породы активнее, чаще общаются с человеком и меньше времени проводят в объятиях Морфея. А вот выведенные селекционно породы чаще бывают сонями — такие кошки спокойнее по темпераменту и меньше нуждаются в постоянном движении.

Кошки чутки к погоде

Эти питомцы очень метеозависимы. В пасмурные, холодные или дождливые дни они спят дольше. А из-за высокой чувствительности ушей кошки ощущают даже смену атмосферного давления — это тоже влияет на режим сна.

Польза сна для организма

Во сне:

  • восстанавливаются мышцы и связки;

  • мозг "перезагружается", уменьшается перевозбуждение;

  • улучшается усвоение белков и микроэлементов из корма.

Сон — важная часть здоровья кошки. Поэтому не мешайте питомцу лишний раз, предложите несколько укромных тёплых мест для отдыха и обеспечьте полноценное питание. Ведь хорошо отдохнувший кот — это здоровый, активный и счастливый кот.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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