Самые опасные акулы доисторического мира: кого боялись даже мегалодоны

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уж если мегалодон считался морской машиной смерти, то красный мегалодон — это апгрейд, от которого мурашки бегут по коже. Более ловкий, быстрый, нападающий в стае, он мог отбирать добычу у собратьев и исчезать прежде, чем те понимали, что случилось.

Фото: Openverse by recontx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мегалодон

Кто такие мегалодоны

Мегалодон — доисторическая акула длиной до 20 метров и весом под 100 тонн. Эти гиганты правили океанами от 23 до 2,6 млн лет назад. Они могли дробить кости и проглатывать жертв размером с дельфина или даже горбатого кита.

Где его видели вживую

В XX веке рыбаки в Новой Зеландии и Австралии рассказывали о встречах с существами, похожими на мегалодона — акулы длиной более 12 метров появлялись неожиданно, всплывали из глубин и исчезали. Хотя наука считает мегалодонов вымершими, океан по-прежнему хранит тайны.

Чем они питались

Аппетит мегалодона был зверским. Его пасть достигала 3,5 метра в ширину, а сила укуса — до 180 000 Ньютон. Он с лёгкостью крушил кости китов. Об этом свидетельствуют окаменелости с отметинами от зубов длиной до 18 см.

Где жили и охотились

Мегалодоны обитали по всему миру — их зубы находили от США до Индии. Причём охотились они у берегов — мелководье позволяло растить потомство. Найденные останки детёнышей показывают: даже новорождённые мегалодоны были размером с современную акулу.

Почему вымерли

Причиной могла стать нехватка пищи. Изменение климата уничтожило множество морских млекопитающих, а с ними — и пищевую базу мегалодонов. Они не выдержали конкуренции с более мелкими, юркими хищниками.

Красные мегалодоны — миф или реальность

Считается, что были особи, отличавшиеся цветом и поведением. Красные мегалодоны были меньше, но быстрее и агрессивнее. Они нападали стаями и быстро истребляли всю добычу в округе. Ужас, заключённый в идеальном теле хищника.

Уточнения

Мегалодо́н (лат. Otodus megalodon или Carcharocles megalodon ← греч. μέγας «большой» + ὀδούς «зуб») — вид вымерших акул из семейства Otodontidae.

