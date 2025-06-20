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Кошке холодно, а вы даже не догадываетесь: вот с какой температуры начинаются проблемы

3:45
Зоосфера

Кошки — существа с репутацией выносливых и независимых. Многие владельцы уверены: если у животного есть шерсть, значит, оно само знает, как согреться. Но это не совсем так. Даже пушистая кошка может пострадать от переохлаждения — особенно в межсезонье, когда ночи внезапно становятся холодными, а батареи ещё не включены.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Разбираемся, при какой температуре кошке действительно становится холодно, и как вовремя заметить тревожные сигналы.

Комфортный климат для мурлыки

Температура тела у кошек — выше, чем у людей: от 37,7 до 38,9 °C. Для того чтобы её поддерживать, животное тратит энергию — особенно в прохладной среде. Оптимальная температура воздуха для кошки — примерно от 20 до 25 °C. Всё, что ниже, уже требует от организма усилий, особенно если животное привыкло к домашнему комфорту.

На улице всего +12°C? Для вас — лёгкая прохлада. А кошка уже может начать искать тёплое укрытие.

Как понять, что кошке холодно

Кошки умеют молча страдать. Поэтому важно уметь считывать поведение и мелкие сигналы, которые указывают на дискомфорт:

  • кошка начинает дрожать;

  • плотно прижимает лапы под себя, прячет хвост;

  • забирается под пледы, в шкафы или к батарее;

  • холодные уши, нос и подушечки лап;

  • становится вялой, медленно реагирует на раздражители;

  • дышит глубже и реже обычного.

Если вы замечаете хотя бы часть этих признаков — кошке не просто зябко, а действительно холодно.

Когда холод становится опасным

Опасность переохлаждения начинается тогда, когда температура тела кошки опускается ниже 37 °C. Если она продолжает снижаться, ситуация может быстро стать критической.

При температуре тела около 32 °C у животного развивается тяжёлое переохлаждение — и без срочной помощи это состояние может закончиться гибелью.

Особенно уязвимы:

  • котята и пожилые кошки — у них не так эффективно работает терморегуляция;

  • кошки с короткой шерстью или вовсе без неё (сфинксы, ориенталы);

  • болеющие животные — особенно с хроническими заболеваниями сердца, почек или суставов;

  • домашние кошки, которые вдруг оказываются на балконе, лестничной клетке или на улице.

Как защитить кошку от холода вне зависимости от сезона

Холод — не только зимняя угроза. Вот что поможет избежать проблем в любое время года:

  • Следите за перепадами температуры. В сентябре и мае ночи могут быть прохладнее, чем кажется днём.

  • Не выпускайте кошку на балкон или улицу без укрытия.

  • Убедитесь, что в доме есть тёплые места для сна. Мягкая лежанка, тёплый плед или подоконник над батареей — идеальные варианты.

  • Проверяйте состояние лап. Даже весной и осенью реагенты на дорогах могут остаться, а холодные поверхности раздражают подушечки.

  • Подкорректируйте питание. В прохладную погоду животному может потребоваться больше калорий для согревания.

Главное — внимательность

Пока одни кошки могут уютно спать на подоконнике в +10°C, другим станет холодно уже при +18°C. Всё зависит от породы, возраста, состояния здоровья и привычек. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — наблюдать. Если кошка ищет тепло и становится менее активной, не игнорируйте это: ей действительно может быть холодно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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