Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало

13 000 лет назад он исчез с лица Земли — хищник, гроза ледниковой эпохи. Мы считали его безвозвратно утерянным. Но теперь наука заявляет: ужасный волк (Canis dirus) может снова выть под луной. И это уже не фантастика.
В апреле 2025 года биотехнологическая компания Colossal Biosciences сообщила о рождении трёх детёнышей, чья ДНК частично повторяет геном вымершего ужасного волка — более крупного и массивного хищника, жившего в Северной Америке в эпоху плейстоцена.
"Это не просто воспроизведение внешности. Мы стремились вернуть в экосистему утраченные черты древнего вида", — подчёркивают в Colossal.
Новый прорыв стал возможен благодаря двум ключевым технологиям:
извлечению фрагментов ДНК из ископаемых останков Canis dirus, возраст которых — 13 000 и 72 000 лет;
использованию редактирования генов CRISPR, с помощью которого исследователи модифицировали эмбрионы современных серых волков.
Полученные генетически реконструированные зародыши были имплантированы суррогатным матерям, в результате чего в октябре 2024 года появились два волчонка, а в феврале 2025 года — ещё одна самка.
Хотя СМИ уже прозвали это событие "воскрешением ужасного волка", учёные подчеркивают: речь идёт не об идентичной копии древнего хищника, а об организме с частично восстановленным геномом.
"Это скорее реконструкция, чем точное воскрешение вымершего вида", — отмечает команда проекта.
Подобные эксперименты неизбежно вызывают споры:
Имеем ли мы право вмешиваться в естественный ход эволюции?
Что делать, если восстановленный вид окажется агрессивным или нарушит современные экосистемы?
Где граница между наукой и игрой в бога?
Компания Colossal Biosciences, сооснователем которой является предприниматель Бен Ламм, уже стала известна по проектам по "воскрешению" шерстистого мамонта и тасманского тигра. Теперь она работает с ДНК додо, а также другими вымершими видами.
Любопытный штрих: писатель Джордж Р. Р. Мартин, создатель "Игры престолов", стал не только инвестором Colossal, но и "культурным советником" проекта. Именно поэтому новорождённые волчата были сфотографированы на копии Железного Трона, любезно предоставленной Питером Джексоном для пресс-кампании.
Сторонники подобных проектов называют их шансом на исправление ошибок человечества и восстановление утраченного биоразнообразия. Противники предупреждают: даже самые продвинутые технологии не могут гарантировать безопасность новых (или древних?) организмов в современных условиях.
Тем не менее факт остаётся фактом: первый вой "зловещего волка" прозвучал вновь спустя более 13 000 лет. И это уже навсегда меняет наш взгляд на то, что считается "вымершим".
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.