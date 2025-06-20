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Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало

3:19
Зоосфера

13 000 лет назад он исчез с лица Земли — хищник, гроза ледниковой эпохи. Мы считали его безвозвратно утерянным. Но теперь наука заявляет: ужасный волк (Canis dirus) может снова выть под луной. И это уже не фантастика.

Волк
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волк

Как это стало возможным

В апреле 2025 года биотехнологическая компания Colossal Biosciences сообщила о рождении трёх детёнышей, чья ДНК частично повторяет геном вымершего ужасного волка — более крупного и массивного хищника, жившего в Северной Америке в эпоху плейстоцена.

"Это не просто воспроизведение внешности. Мы стремились вернуть в экосистему утраченные черты древнего вида", — подчёркивают в Colossal.

Новый прорыв стал возможен благодаря двум ключевым технологиям:

  • извлечению фрагментов ДНК из ископаемых останков Canis dirus, возраст которых — 13 000 и 72 000 лет;

  • использованию редактирования генов CRISPR, с помощью которого исследователи модифицировали эмбрионы современных серых волков.

Полученные генетически реконструированные зародыши были имплантированы суррогатным матерям, в результате чего в октябре 2024 года появились два волчонка, а в феврале 2025 года — ещё одна самка.

Не просто эксперимент, а вызов морали

Хотя СМИ уже прозвали это событие "воскрешением ужасного волка", учёные подчеркивают: речь идёт не об идентичной копии древнего хищника, а об организме с частично восстановленным геномом.

"Это скорее реконструкция, чем точное воскрешение вымершего вида", — отмечает команда проекта.

Подобные эксперименты неизбежно вызывают споры:

  • Имеем ли мы право вмешиваться в естественный ход эволюции?

  • Что делать, если восстановленный вид окажется агрессивным или нарушит современные экосистемы?

  • Где граница между наукой и игрой в бога?

Колоссальные амбиции Colossal Biosciences

Компания Colossal Biosciences, сооснователем которой является предприниматель Бен Ламм, уже стала известна по проектам по "воскрешению" шерстистого мамонта и тасманского тигра. Теперь она работает с ДНК додо, а также другими вымершими видами.

Любопытный штрих: писатель Джордж Р. Р. Мартин, создатель "Игры престолов", стал не только инвестором Colossal, но и "культурным советником" проекта. Именно поэтому новорождённые волчата были сфотографированы на копии Железного Трона, любезно предоставленной Питером Джексоном для пресс-кампании.

Возвращение волка: прогресс или опасная грань

Сторонники подобных проектов называют их шансом на исправление ошибок человечества и восстановление утраченного биоразнообразия. Противники предупреждают: даже самые продвинутые технологии не могут гарантировать безопасность новых (или древних?) организмов в современных условиях.

Тем не менее факт остаётся фактом: первый вой "зловещего волка" прозвучал вновь спустя более 13 000 лет. И это уже навсегда меняет наш взгляд на то, что считается "вымершим".

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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