Паразит захватывает тело — разум отключается: 5 животных, ставших зомби в реальной жизни

Зомби — это всего лишь выдумка голливудских сценаристов? Не совсем. В природе существуют организмы, которые превращают других существ в настоящих живых марионеток. Без шансов на спасение.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Учёные всё чаще обнаруживают в животном мире случаи, когда паразиты берут под контроль тело и поведение своих жертв. И иногда эти истории пугают сильнее любого фильма ужасов. Представляем пять по-настоящему жутких примеров "зомбирования" в дикой природе.

1. Гриб-зомби, поедающий муравьёв изнутри

В тропических лесах Бразилии обитает гриб Ophiocordyceps unilateralis, который специализируется на муравьях-плотниках. Он проникает в тело жертвы и поразительно точно управляет ею, оставляя мозг нетронутым.

Как это работает:

Инфицированный муравей покидает колонию;

Поднимается на растительный стебель;

Вцепляется челюстями в лист и замирает;

Через несколько дней гриб выпускает споры, заражая новых насекомых.

"Гриб контролирует мышцы муравья, а не нервную систему, но при этом может координировать сложные движения", — объясняет профессор биологии из Пенсильванского университета Дэвид Хьюз.

Этот процесс настолько точен, что ученые сравнивают его с миниатюрной биоробототехникой.

2. Сексуальное безумие лягушек под действием грибка

В Южной Корее паразитический гриб Batrachochytrium dendrobatidis, вызывающий хитридиомикоз, влияет на поведение древесных лягушек. Под его действием самцы начинают непрерывно издавать брачные крики и становятся чрезвычайно активными в поисках партнёров.

Зачем это грибку? Эти вокальные "шоу" привлекают других особей, которые затем заражаются, обеспечивая размножение патогена. При этом инфицированные лягушки теряют иммунитет и быстро погибают.

3. Пауки-строители шелковых гробов для ос

Паразитическая оса Zatypota percontatoria откладывает яйца в паука Leucauge argyra, обитающего в Коста-Рике. Личинка проникает в тело хозяина и начинает вырабатывать вещества, изменяющие его поведение.

Что делает паук:

Строит плотный кокон, в котором личинка будет развиваться;

Как только работа завершена, оса убивает паука;

Личинка окукливается в защитном убежище, построенном жертвой.

Это — классический сценарий паразитического зомбирования. Паука буквально вынуждают стать няней своего убийцы.

4. Пчёлы-зомби, бегущие к свету

Муха Apocephalus borealis предпочитает использовать пчёл в качестве инкубатора. Она откладывает яйца прямо в тело рабочей пчелы. Инфицированные особи теряют ориентацию и покидают улей.

Симптомы зомбификации:

Ночью пчёлы начинают летать к свету;

В течение нескольких дней в их головах появляются личинки;

Колония теряет рабочих, что грозит её разрушением.

Этот феномен особенно опасен для популяции пчёл в Северной Америке и стал объектом изучения с 2012 года.

5. Тараканы, ведомые на смерть

Осы Ampulex compressa, или изумрудные осы, поразительно точно парализуют тараканов, чтобы использовать их как живую еду для будущего потомства. Сначала они жалят в грудь, временно обездвиживая жертву. Затем — в мозг, точечно блокируя инстинкты бегства.

Дальнейший сценарий:

Таракан теряет волю к движению, но остаётся жив;

Оса ведёт его, как поводырь, в свою нору;

Там она откладывает яйцо на его брюшко;

Вылупившаяся личинка поедает таракана изнутри.

Учёные называют это "биологическим контролем поведения" — и он эффективен до ужаса.

Мир природы полон монстров — и это не вымысел

Зомби в природе — это не голодные мертвецы из фильмов, а изощрённые паразиты, освоившие управление чужим телом ради выживания. Грибы, осы, мухи и бактерии в этом плане — настоящие мастера биоманипуляций. И кто знает, кого ещё они научились контролировать?

Уточнения

Зо́мби (англ. zombie, гаит. креол. zonbi, северный мбунду nzumbe) — мистический архетипический персонаж современной массовой культуры.

