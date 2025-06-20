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С этими котами всегда что-то не так — кажется, эволюция решила немного пошутить

3:43
Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, что рыжие коты — словно из другого мира? Весёлые, нагловатые, обаятельные до невозможности. Но откуда в них это всё? Ответ оказался не только в характере, но и в ДНК.

Спящая кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая кошка

Рыжий цвет — подарок уникальной мутации

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, наконец-то дало научное объяснение рыжему окрасу кошек. Независимые группы генетиков из Стэнфордской медицинской школы (США) и Университета Кюсю (Япония) обнаружили генетическую мутацию, которая влияет на пигментацию шерсти и делает рыжих котов уникальными среди млекопитающих.

Как отмечают учёные, мутация связана с геном ARHGAP36, который до этого был известен преимущественно в онкологии: его сверхэкспрессия ассоциировалась с развитием опухолей. Однако у кошек дело обстоит иначе.

Мутация происходит в некодирующей области этого гена, и, несмотря на то, что сам белок остаётся неизменным, запускается цепочка реакций, приводящая к снижению активности других генов, участвующих в производстве тёмных пигментов. Итог — рыжая шерсть.

Почему рыжих котов чаще всего заводят мужчины

Если вы замечали, что рыжие коты почти всегда — самцы, то это не случайность. Ген, отвечающий за оранжевый пигмент, находится на X-хромосоме. А поскольку у котов одна X-хромосома (вторая — Y), достаточно одной мутации, чтобы получить рыжий окрас. А вот самке потребуется две такие мутации, что происходит значительно реже. Именно поэтому котов "в ситцевой шубке" — чередование рыжего, белого и чёрного — чаще можно увидеть среди кошек.

Пушистый феномен с древними корнями

Интересно, что ситцевых кошек изображали уже в XII веке. Исследователи предполагают, что привязанность человека к этим необычным животным могла сыграть роль в распространении генной мутации. Эдакий незаметный, но успешный акт селекции, возникший ещё до развития генетики как науки.

А характер тоже от мутации

Мы привыкли думать, что рыжие коты — самые весёлые, ласковые и своенравные. Владельцы рассказывают, что их питомцы способны на настоящие акробатические трюки, с лёгкостью лезут в приключения и даже могут подвергать себя опасности. Однако учёные сдержанны:

В ходе экспериментов исследователи измеряли экспрессию гена ARHGAP36 в тканях мозга, сердца, почек и других органов. Различий между рыжими и не рыжими кошками не обнаружили.

Тем не менее, они не исключают, что в других тканях — например, в эндокринной системе или участках мозга, не вошедших в анализ — мутация может всё же проявлять себя. А значит, и поведение рыжих пушистиков пока остаётся частично загадочным.

Почему ситцевые кошки так эффектно выглядят

Всё дело в инактивации одной из X-хромосом у самок. Этот процесс происходит случайным образом в каждой клетке кожи. В результате часть клеток "включает" ген рыжего пигмента, а другая — нет. Так и появляется тот самый эффектный "панцирь черепахи".

Эволюция под нашим боком

Генетика рыжих кошек — отличный пример того, как даже маленькая мутация может приводить к заметным внешним изменениям и влиять на эволюцию вида. Пусть даже в глазах всего мира этот "вид" просто мурлыкает у нас на подоконнике.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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