Навоз у лифта, мычание на лестнице: в Свердловской области коровы устроили осаду дома

Жители Лесного (Свердловская область) оказались в настоящей осаде. Только вот захватчиками стали не преступники и не фантастические существа, а… коровы. Мирные на первый взгляд животные устроили себе убежище прямо в подъезде многоэтажного дома.
Как сообщает "Царьград" всё началось с того, что коровы свободно разгуливали по улицам Лесного, чем уже удивили горожан. Но апогеем их наглости стал визит в жилой дом, где стадо спокойно разместилось в подъезде одного из многоэтажек.
Жильцы столкнулись с неожиданной и неприятной проблемой — шум, грязь, запах и полное отсутствие приватности.
Обитатели дома не стали терпеть "рогатую коммуналку" и обратились за помощью в коммунальные службы.
Помимо бытового дискомфорта, ситуация вызвала серьезные опасения за безопасность. Присутствие крупного рогатого скота в жилом пространстве — это не только антисанитария, но и потенциальная угроза для детей и пожилых людей, которых животные могут случайно травмировать.
Как отмечают жители Лесного, на улицах города разгорелась ещё одна неординарная ситуация — коровы активно "соперничают" со свиньями.
Были зафиксированы случаи прямых стычек между животными, и никто не может понять, что именно стало причиной конфликта.
Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка. Коровы используются для получения потомства, а также молочной и мясной продукции. Коровами называются также самки некоторых других парнокопытных, к примеру, зубров.
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