Навоз у лифта, мычание на лестнице: в Свердловской области коровы устроили осаду дома

Жители Лесного (Свердловская область) оказались в настоящей осаде. Только вот захватчиками стали не преступники и не фантастические существа, а… коровы. Мирные на первый взгляд животные устроили себе убежище прямо в подъезде многоэтажного дома.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Жильцы в шоке — животные в подъезде

Как сообщает "Царьград" всё началось с того, что коровы свободно разгуливали по улицам Лесного, чем уже удивили горожан. Но апогеем их наглости стал визит в жилой дом, где стадо спокойно разместилось в подъезде одного из многоэтажек.

Жильцы столкнулись с неожиданной и неприятной проблемой — шум, грязь, запах и полное отсутствие приватности.

Обитатели дома не стали терпеть "рогатую коммуналку" и обратились за помощью в коммунальные службы.

Санитарная угроза и риск для людей

Помимо бытового дискомфорта, ситуация вызвала серьезные опасения за безопасность. Присутствие крупного рогатого скота в жилом пространстве — это не только антисанитария, но и потенциальная угроза для детей и пожилых людей, которых животные могут случайно травмировать.

Конфликт с другими животными

Как отмечают жители Лесного, на улицах города разгорелась ещё одна неординарная ситуация — коровы активно "соперничают" со свиньями.

Были зафиксированы случаи прямых стычек между животными, и никто не может понять, что именно стало причиной конфликта.

Уточнения

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка. Коровы используются для получения потомства, а также молочной и мясной продукции. Коровами называются также самки некоторых других парнокопытных, к примеру, зубров.

