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Мудрость и тлен: барсук с философским взглядом стал звездой Приморья

1:45
Зоосфера

Как насчёт немного дикого юмора прямо из национального парка? В Приморье фотоловушка запечатлела барсука, чей взгляд словно говорил: "Жизнь — тлен". Это фото мгновенно вызвало волну умиления и шуток среди подписчиков, напомнив: даже в заповеднике можно встретить "философа”.

Лес
Фото: unsplash.com by Phoebe Strafford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес

Забавный момент из "Земли леопарда"

Как сообщает vostokmedia.com снимок сделали в национальном парке "Земля леопарда". Барсук с озадаченным выражением мордочки попал в объектив и быстро стал звездой соцсетей.

Пользователи наперебой делились впечатлениями, кто-то сравнивал зверя с офисным сотрудником в понедельник, другие — с мудрецом, познавшим бренность бытия.

Милота с пользой: немного о барсуках

Такой интерес к фото стал отличным поводом рассказать о жизни этих зверей. Барсуки — не просто милые создания, но и удивительно хозяйственные.

Они строят многоуровневые жилища, следят за их чистотой и весьма избирательны в вопросах запахов.

"Барсуки не терпят в доме посторонних запахов. Этим, кстати, иногда пользуются лисицы, делающие метки у барсучьих нор. Ощутив резкий неприятный запах, зачастую хозяин вынужден покинуть жилище, в котором затем благополучно селится рыжая плутовка", — поведали сотрудники нацпарка.

Волонтёры — о дикой природе с улыбкой

Сотрудники парка отметили, что подобные снимки — не только источник веселья, но и отличная возможность поговорить о природе в лёгкой форме.

Ведь любовь к дикой природе начинается с интереса, а интерес можно пробудить даже через фото с "озадаченным барсуком".

Уточнения

Барсу́к или обыкнове́нный барсу́к (лат. Meles meles) — вид млекопитающих из рода барсуков семейства куньих.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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