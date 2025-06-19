Мудрость и тлен: барсук с философским взглядом стал звездой Приморья

Как насчёт немного дикого юмора прямо из национального парка? В Приморье фотоловушка запечатлела барсука, чей взгляд словно говорил: "Жизнь — тлен". Это фото мгновенно вызвало волну умиления и шуток среди подписчиков, напомнив: даже в заповеднике можно встретить "философа”.
Как сообщает vostokmedia.com снимок сделали в национальном парке "Земля леопарда". Барсук с озадаченным выражением мордочки попал в объектив и быстро стал звездой соцсетей.
Пользователи наперебой делились впечатлениями, кто-то сравнивал зверя с офисным сотрудником в понедельник, другие — с мудрецом, познавшим бренность бытия.
Такой интерес к фото стал отличным поводом рассказать о жизни этих зверей. Барсуки — не просто милые создания, но и удивительно хозяйственные.
Они строят многоуровневые жилища, следят за их чистотой и весьма избирательны в вопросах запахов.
"Барсуки не терпят в доме посторонних запахов. Этим, кстати, иногда пользуются лисицы, делающие метки у барсучьих нор. Ощутив резкий неприятный запах, зачастую хозяин вынужден покинуть жилище, в котором затем благополучно селится рыжая плутовка", — поведали сотрудники нацпарка.
Сотрудники парка отметили, что подобные снимки — не только источник веселья, но и отличная возможность поговорить о природе в лёгкой форме.
Ведь любовь к дикой природе начинается с интереса, а интерес можно пробудить даже через фото с "озадаченным барсуком".
Барсу́к или обыкнове́нный барсу́к (лат. Meles meles) — вид млекопитающих из рода барсуков семейства куньих.
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