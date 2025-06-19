Когда зубы мешают жить: редкая операция в Москве подарила кролику шанс на нормальную жизнь

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маффину всего 10 месяцев, но он уже пережил настоящую операцию на грани жизни и смерти. В Зеленоградскую государственную ветклинику кролика привезли с редкой патологией — он не мог ни есть, ни пить. Его резцы выросли до ужасающих размеров и напоминали клыки саблезубого тигра.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирургия

Врожденная проблема и неправильное лечение

Как сообщает сайт Москва 24 с раннего возраста у Маффина наблюдалась малокклюзия — нарушение прикуса, при котором зубы кролика растут в неправильном направлении.

Особенно сложной ситуацию делала форма прикуса: нижние резцы располагались перед верхними, из-за чего не стачивались, как это происходит у здоровых животных.

Проблему усугубили попытки самостоятельного лечения: «Ранее кролику проводилась обрезка резцов когтерезами, чего категорически делать нельзя.

Из-за этого образовались трещины и изменилось направление роста зубов, развился пульпит, который был диагностирован на рентгене», — рассказали в госветслужбе.

Хирургия как единственный выход

Когда Маффина осмотрели врачи, он выглядел устрашающе: из-за аномальных зубов он не мог даже пить воду. Решение было очевидным — удалить резцы. Исправить прикус было невозможно, а дальнейшее промедление грозило гибелью.

Операцию провела хирург-ратолог Надежда Кузина. Всё проходило под газовым наркозом с использованием специального оборудования для грызунов. После вмешательства кролику назначили курс антибиотиков и обезболивающих.

Жизнь без резцов — не приговор

«После удаления резцов кролики могут вести нормальную жизнь и полноценно питаться привычным кормом», — подчеркнули в пресс-службе.

Уже вскоре после операции Маффин восстановился и вернулся к активной жизни.

И не единственный случай

Это не первый случай спасения кролика в столичной ветслужбе. Ранее врачи боролись за жизнь кролика по кличке Мася, у которого диагностировали тяжёлую форму отодектоза — ушного клеща.

Паразиты были настолько крупными, что их можно было рассмотреть невооружённым глазом.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

