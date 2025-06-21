Симптомы перегрева у животных — запомните, чтобы спасти жизнь

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока вы жалуетесь на кондиционер в офисе, ваши питомцы пытаются выжить в духоте квартиры или под палящим солнцем. Летняя жара — не просто дискомфорт. Для собак и кошек это настоящее испытание. И если кажется, что они "справятся сами", — это опасное заблуждение. Их терморегуляция работает иначе, и перегрев может наступить незаметно, но стремительно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain собака на ферме

Асфальт, который обжигает

Собаки не носят обувь. Их подушечки лап — это тонкий и чувствительный барьер между телом и раскалённой землёй. В полдень асфальт может нагреваться до +60 °C, и ожог возможен за считанные минуты. Проверьте температуру дороги рукой — если горячо вам, то и собаке больно.

Выход — пересмотрите график. Гуляйте ранним утром или вечером. Если это невозможно, выбирайте маршруты с травой, тенистыми аллеями и обязательно берите с собой воду. Специальные ботинки тоже помогут, но требуют предварительной адаптации.

Кошка в ловушке

Кошки — мастера находить прохладные места. Но если окна закрыты, вентиляции нет, а солнечные лучи бьют в стекло — даже кафельный пол не спасёт. Они становятся вялыми, прячутся в неожиданных местах и отказываются от еды — это признаки теплового стресса.

Что делать? Поставьте миски с водой в каждой комнате. Добавьте туда лёд, а на подоконники или пол положите влажные полотенца — при испарении они понижают температуру воздуха. Проветривайте квартиру по ночам, днём держите шторы закрытыми. Кондиционер используйте умеренно: резкие перепады температуры опасны для организма животного.

Тепло — да, перегрев — нет

Для собак отличным решением станут охлаждающие коврики, шлейки из дышащих материалов и специальные банданы, предварительно намоченные водой. Но никогда не прикладывайте лёд напрямую — резкое охлаждение вызывает спазмы сосудов.

При первых признаках перегрева — тяжёлое дыхание, замедление, дезориентация, апатия — немедленно переместите питомца в тень. Смочите лапы, уши, грудь, но не опускайте в ледяную воду. Дайте немного прохладной воды. И если состояние не улучшается — не ждите: срочно к ветеринару.

Летние табу:

Не оставляйте животных в машине даже "на минуту". Температура в салоне поднимается до критических значений менее чем за 10 минут.

Не стригите длинношёрстных собак "под ноль": шерсть защищает не только от холода, но и от перегрева. Лучше — вычёсывание.

Не оставляйте миски с водой на солнце: вода прогревается и теряет привлекательность. Лучше — в тени и в нескольких местах.

Ваш питомец не попросит вентилятор или стакан льда. Но он полностью зависит от вашей внимательности. И в жару особенно важна одна простая вещь — забота.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

