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Всё исчезает не просто так: почему коты прячут ваши вещи

2:28
Зоосфера

Вы ищете резинку, пульт или серёжку, обвиняете свою забывчивость — но всё не так просто. Это вовсе не рассеянность. Это — операция, продуманная до мелочей. Ваш кот крадёт вещи не ради забавы. Он делает это, чтобы получить от вас самое ценное — внимание, ритуал, власть. И да, тысячи владельцев по всему миру уже подтвердили: это не шутка.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Мелкая кража с крупным расчётом

Кот утащил зарядку от телефона? Нет, он не "играл" — он знал, что без неё вы останетесь дома. А значит — будете чаще гладить, разговаривать, обращать внимание. Кошки умеют связывать предметы с вашими реакциями. Они понимают: пропажа вызывает у вас эмоции. А эмоции — это взаимодействие.

Некоторые коты даже возвращают вещи только после ласки. Или делают это на глазах — словно подтверждая: "Да, это была моя сделка".

Где искать тайники

Коты — прирождённые стратеги.

Их "хранилища" чаще всего находятся в укромных местах:

  • под диваном и кроватью, особенно если там темно и тепло;
  • в задних углах шкафов, куда редко заглядывают;
  • в коробках с сезонными вещами — их можно открывать лапой и безопасно прятать в них "трофеи".

Что вы найдёте? Коллекции из колпачков, серёжек, резинок, карандашей и пультов. И, возможно, кусочек вашего терпения.

Почему именно ночью и почему блестящее

Самое загадочное — ночные рейды за сверкающими предметами. Монеты, украшения, ключи… У многих кошек к ним почти ритуальное отношение. По одной из теорий, такие предметы воспринимаются как "артефакты" — символы защиты территории. В темноте их блеск особенно заметен, и это пробуждает древний охотничий инстинкт.

Как вернуть пропажу

Кошек не стоит наказывать за воровство — они не делают это из вредности. Хотите вернуть вещь? Попробуйте договориться.

Положите рядом с тайником лакомство — кусочек курицы, сушеное мясо. Это — символический обмен. Питомец получит "долю" и может вернуть предмет — или хотя бы покажет, где он его спрятал.

Главное — не кричать. Лучше мягко пошутить и признать: ваш кот — мастер психологических игр. И иногда он в них выигрывает.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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