Лежанка куплена зря: вот что на самом деле нужно вашему питомцу

3:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы выбрали самую мягкую, уютную, стильную лежанку, а кот всё равно спит на клавиатуре, а собака — на кафельном полу в коридоре? Это не упрямство и не обида. Просто их представления о комфорте не совпадают с нашими. Чтобы питомец по-настоящему полюбил свой уголок, нужно понять, как он ощущает пространство, текстуры, звуки — и даже запахи.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Расположение — всё решает

Поставить лежанку посреди проходной комнаты или у шкафа — почти гарантия, что она останется пустой. Кошки любят обозревать территорию: дайте им обзор на входную дверь или окно, но с укромного, тихого места. Собаки же инстинктивно тянутся к углам — так они чувствуют себя защищёнными. Лежанка, стоящая на сквозняке или посреди шумного коридора, не вызывает доверия.

Добавьте ассоциации: положите в лежанку любимую игрушку или пару гранул корма. Так у животного появится положительный опыт — и желание вернуться.

Размер — не по моде, а по телу

Щенки и котята не любят "просторы" — им уютнее в компактных гнёздах, где можно свернуться калачиком. А вот крупным собакам важна возможность вытянуться во весь рост. Проверяйте: в лежанке должно быть место не только для тела, но и для движений. Узкое пространство вызывает дискомфорт.

Кошки предпочитают бортики и закрытые домики — особенно тревожные особи. Такие конструкции дают чувство безопасности, особенно если они размещены на высоте.

Материал — комфорт на ощупь и в уходе

Линяющим собакам подойдут лежанки с гладкими, съёмными чехлами — их легче стирать. Кошки обожают мягкий флис и плюш, но летом отдают предпочтение дышащим тканям: хлопку или специальным охлаждающим коврикам. Питомец часто пачкается? Темные цвета и влагостойкие материалы продлят опрятный вид.

Запахи: лежанка должна пахнуть домом

Питомцы крайне чувствительны к запахам. Новая лежанка пахнет фабрикой, клеем, упаковкой — и это может отпугивать. Решение простое: протрите поверхность мягкой тканью с каплей вашего лосьона или просто слегка потрите рукой. Стирать изделие лучше без резких порошков и отдушек — химия для нас может быть незаметной, а для животного — невыносимой.

Возможно, дело в здоровье

Если питомец игнорирует даже идеально подобранную лежанку, посмотрите внимательнее: нет ли хромоты, чрезмерного вылизывания, беспокойного сна? Собаки с артритом могут выбирать твёрдые и прохладные поверхности — так легче контролировать тело. Кошка может связать лежанку с дискомфортом, если после поездки в машине ей стало плохо.

Если есть сомнения — покажите животное ветеринару. Лучше исключить физическую причину, чем бороться с симптомами.

Мягкие хитрости, а не давление

Грелка с умеренным теплом, положенная в лежанку, может привлечь кошку — особенно в прохладное время года. Собакам нравится найти в своём уголке что-то интересное — положите туда интерактивную игрушку с кормом или косточку.

Но не заставляйте питомца насильно — это вызовет отторжение. Хвалите даже за интерес: за то, что подошёл, обнюхал, положил лапу. Привычка формируется поэтапно.

Иногда приходится перебрать пять лежанок, пока животное выберет свою. Но как только вы научитесь читать язык его тела и уважать личные предпочтения — даже самый независимый кот или тревожный пёс найдёт место, в которое сам будет возвращаться.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

