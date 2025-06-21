Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему дно винной бутылки такое особенное? Узнайте тайны его дизайна
От дефицита до избытка: Чукотка вышла на полную самообеспеченность куриными яйцами
Люди прибыли с другой планеты? Сильные аргументы в пользу фантастической теории
Солнце и пена — худшая пара для кузова: почему в жару мыть машину опасно
Тайна нового Бонда: кто из пяти легендарных режиссёров возьмётся за франшизу?
Пьяный, в блёстках и губной помаде: Дмитрий Маликов признался, как однажды разозлил жену
Без неона и дизайна: какие оттенки педикюра летом выглядят особенно дорого
Вы всё ещё выбираете между бегом и качалкой? Попробуйте этот сплит
Помидоры и перцы растут как на дрожжах: просто подсыпьте это в июне

Главная причина, почему животное не слушается, — вы её не замечаете

3:01
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему собака радостно виляет хвостом, а кошка — медленно моргает, глядя вам в глаза? Это не просто милая привычка — это настоящая форма общения. Питомцы постоянно подают сигналы, и если научиться их распознавать, можно не только избежать недопонимания, но и выстроить крепкую, доверительную связь.

Человек с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с собакой

Понимание начинается с жестов

Когда вы протягиваете руку к собаке сверху, она может воспринять это как угрозу. Гораздо безопаснее присесть, хлопнуть по коленям и говорить короткими фразами. Собаки лучше всего реагируют на чёткие, однозначные сигналы, особенно если их сопровождают понятные жесты.

Кошки, наоборот, не выносят прямого взгляда. Если вы прищуритесь и медленно моргнёте — она воспримет это как знак доверия. А если повернётся к вам спиной, не думайте, что это игнор. Это приглашение остаться рядом — признак спокойствия и уверенности.

Режим и ритуалы создают безопасность

Животные, как и дети, нуждаются в стабильности. Собаки, которых кормят по графику, не будут нервничать и выпрашивать еду. Кошки, если знают, что вы поиграете с ними вечером, перестанут будить вас в 5 утра. Простые ритуалы — включение света перед прогулкой, колокольчик перед обедом — становятся для питомцев якорями, помогающими ориентироваться в вашем общем мире.

Игра как способ общения

Интерактивные игрушки — не просто развлечение. Это способ разгрузить собаку, снять тревожность, направить энергию в мирное русло. Игрушки, где нужно доставать корм, развивают мышление и концентрацию. Кошкам больше подходят игрушки, имитирующие поведение добычи: удочки с перьями, хаотично движущиеся мячики. После игры обязательно дайте лакомство — это закрепит положительные эмоции и усилит вашу связь.

Пространство и уважение

Даже самые ласковые собаки и кошки время от времени хотят уединения. У каждой собаки должна быть зона отдыха, куда никто не лезет без приглашения. Кошек нельзя хватать на руки просто так — они ценят, когда им дают право выбора. Гостям лучше предложить протянуть руку для обнюхивания, а не тискать животное с порога.

Ошибка — очеловечивать

Питомцы не понимают объяснений "на будущее" и не мстят за вчерашние запреты. Они живут в моменте. Если собака подбирает что-то на улице, не читайте нотацию — скажите чёткое "Фу!" и предложите лакомство за команду "Дай". Кошка, которая сбросила вазу, не делает этого назло — возможно, она просто в стрессе или ищет внимания.

Понимание начинается с наблюдения. Животные говорят на своём языке — жестами, позами, реакциями. Услышьте их — и они услышат вас.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады
Шоу-бизнес
Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады Аудио 
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Авто
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Без неона и дизайна: какие оттенки педикюра летом выглядят особенно дорого
Пьяный, в блёстках и губной помаде: Дмитрий Маликов признался, как однажды разозлил жену
Вы всё ещё выбираете между бегом и качалкой? Попробуйте этот сплит
Помидоры и перцы растут как на дрожжах: просто подсыпьте это в июне
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Сапборд не прощает ошибок: истории, которые стоит знать до выхода на воду
Главная причина, почему животное не слушается, — вы её не замечаете
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Забытый шедевр автора зомби-хоррора 28 лет спустя назван лучшей фантастикой всех времён
Как за 48 часов превратить селёдку в гурманскую закуску
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.