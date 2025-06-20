Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Июнь — месяц для себя: йога-комплекс, который возвращает спокойствие и гибкость
Цыганова обвинила Лорак в двойной игре: гражданство РФ при поддержке ВСУ
Розы не прощают этой небрежности: техника обрезки, которая запускает гниль и болезни
Автомобили, которые поражают внешне — но разочаровывают владельцев: разбор полётов без прикрас
Powerbank в самолете: как избежать главных ошибок при упаковке багажа
Этот неожиданный цвет интерьера поможет вам продать дом быстрее и дороже
Скидки на такси с детьми: в Ростове растёт число маленьких пассажиров
Археологи в восторге: загадка резьбы на скале может открыть новую страницу истории
Легко, быстро и бесплатно: секретные зелёные лекари, которых боятся вредители и сорняки

Ошибки в рационе, которые совершают почти все хозяева: чем это грозит животному

4:05
Зоосфера

Кажется, что накормить питомца — проще простого: открыл пакет, насыпал в миску и готово. Но если ваш пушистый друг теряет вес, отказывается от еды или, наоборот, набирает килограммы, причина часто кроется в повседневных ошибках. То, что кажется мелочью, может постепенно подрывать здоровье. А между тем питание — это не рутина, а важнейший инструмент долголетия.

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

"Со стола — табу

Даже если кот смотрит на вас глазами, полными драмы, а пёс скулит у стула, еда с общего стола — не проявление любви, а медленная угроза. Солёное, сладкое, острое, копчёное, а также лук, чеснок и шоколад — всё это может вызвать отравление, аллергию или хронические заболевания. Вопреки мифам, молоко большинству кошек вредно: у них нет фермента для переваривания лактозы. Собакам нельзя давать варёные кости — они ломаются на острые фрагменты, способные поранить желудок и кишечник.

Читаем этикетку, а не рекламу

Не все надписи на упаковке значимы. Слова вроде "премиум", "натуральный" — маркетинг, не регулируемый законом. Гораздо важнее то, что написано мелким шрифтом. В составе первые три ингредиента должны быть мясными — не злаками, не "продуктами переработки". Формулировка "с курицей" вовсе не означает, что курица — основа корма: часто её там 4-5%, не больше. Ищите пометки "полнорационный корм": только они гарантируют наличие всех нужных веществ, включая таурин для кошек и глюкозамин для собак.

Правильный режим — крепкое здоровье

Режим кормления не менее важен, чем его содержание. Кошки — одиночные охотники, и лучше всего чувствуют себя при частом, но дробном питании. Разделите суточную норму на 4-5 приёмов. Собакам чаще достаточно двух, но активным породам может понадобиться дополнительный перекус. Не оставляйте корм в миске на целый день: он теряет запах, а питомец утрачивает аппетит и сбивается с ритма. Всё, что не съедено за 15-20 минут, нужно убирать.

Вода — не меньше, чем еда

Свежая вода — основа рациона. Миска должна стоять не рядом с едой и уж тем более не рядом с лотком. Кошки охотнее пьют, если вода движется — фонтанчики или просто частая замена жидкости повышают её привлекательность. Собакам лучше предлагать слегка тёплую воду после прогулки, особенно зимой, чтобы избежать спазмов. В жару можно класть в миску лёд — это освежает и мотивирует пить больше.

Переход без стресса

Смена корма — не дело одного дня. Резкая перемена может вызвать расстройства пищеварения, диарею и отказ от еды. Меняйте рацион плавно: сначала смешивайте новый корм со старым в пропорции 25/75, затем 50/50, постепенно увеличивая долю нового. При натуральном питании обязательно используйте витаминные добавки — без них даже самый старательный рацион окажется неполноценным.

Лакомства — по правилам

Угощения — это не основа рациона, а бонус. Они не должны превышать 10% суточной калорийности. Выбирайте сушёное мясо, овощи или специальные подушечки с витаминами. Избегайте дешёвых снеков с красителями, усилителями вкуса и сахаром: они не только бесполезны, но и вредны — разрушают печень, почки и зубы.

Пищевые привычки — с детства

Щенки и котята быстрее адаптируются к разнообразному питанию, если оно привито с ранних месяцев. Но даже возрастной питомец может перейти на новую систему — главное, делать это деликатно. Постепенные изменения, терпение и внимание к реакции животного позволят перестроить рацион без стресса.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Авто
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Это не просто игра: кошки внимательно следят за вами с определённой целью
Выгодная покупка с сюрпризом: когда авто из Беларуси превращается в проблему
Как ножом резало: экс-солистка Тату рассказала о страданиях сына при разводе
Урожай в безопасности: как сохранить овощи и фрукты без погреба
Силуанов о судьбе заблокированных резервов России: Будем биться
Как еноты и медведи помогают победить болезнь Лайма
Думаешь, он просто боится — а это тревожный сигнал: что характер собаки показывает с первых дней
Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно
Этим летом лучше обойти стороной: куда в Италии не стоит ехать из-за туристического хаоса
Матча и пилатес на коврике: этот способ сделает фитнес увлекательным для женщин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.