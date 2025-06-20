Ошибки в рационе, которые совершают почти все хозяева: чем это грозит животному

4:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что накормить питомца — проще простого: открыл пакет, насыпал в миску и готово. Но если ваш пушистый друг теряет вес, отказывается от еды или, наоборот, набирает килограммы, причина часто кроется в повседневных ошибках. То, что кажется мелочью, может постепенно подрывать здоровье. А между тем питание — это не рутина, а важнейший инструмент долголетия.

Фото: https://www.freepik.com Кошка ест корм

"Со стола — табу

Даже если кот смотрит на вас глазами, полными драмы, а пёс скулит у стула, еда с общего стола — не проявление любви, а медленная угроза. Солёное, сладкое, острое, копчёное, а также лук, чеснок и шоколад — всё это может вызвать отравление, аллергию или хронические заболевания. Вопреки мифам, молоко большинству кошек вредно: у них нет фермента для переваривания лактозы. Собакам нельзя давать варёные кости — они ломаются на острые фрагменты, способные поранить желудок и кишечник.

Читаем этикетку, а не рекламу

Не все надписи на упаковке значимы. Слова вроде "премиум", "натуральный" — маркетинг, не регулируемый законом. Гораздо важнее то, что написано мелким шрифтом. В составе первые три ингредиента должны быть мясными — не злаками, не "продуктами переработки". Формулировка "с курицей" вовсе не означает, что курица — основа корма: часто её там 4-5%, не больше. Ищите пометки "полнорационный корм": только они гарантируют наличие всех нужных веществ, включая таурин для кошек и глюкозамин для собак.

Правильный режим — крепкое здоровье

Режим кормления не менее важен, чем его содержание. Кошки — одиночные охотники, и лучше всего чувствуют себя при частом, но дробном питании. Разделите суточную норму на 4-5 приёмов. Собакам чаще достаточно двух, но активным породам может понадобиться дополнительный перекус. Не оставляйте корм в миске на целый день: он теряет запах, а питомец утрачивает аппетит и сбивается с ритма. Всё, что не съедено за 15-20 минут, нужно убирать.

Вода — не меньше, чем еда

Свежая вода — основа рациона. Миска должна стоять не рядом с едой и уж тем более не рядом с лотком. Кошки охотнее пьют, если вода движется — фонтанчики или просто частая замена жидкости повышают её привлекательность. Собакам лучше предлагать слегка тёплую воду после прогулки, особенно зимой, чтобы избежать спазмов. В жару можно класть в миску лёд — это освежает и мотивирует пить больше.

Переход без стресса

Смена корма — не дело одного дня. Резкая перемена может вызвать расстройства пищеварения, диарею и отказ от еды. Меняйте рацион плавно: сначала смешивайте новый корм со старым в пропорции 25/75, затем 50/50, постепенно увеличивая долю нового. При натуральном питании обязательно используйте витаминные добавки — без них даже самый старательный рацион окажется неполноценным.

Лакомства — по правилам

Угощения — это не основа рациона, а бонус. Они не должны превышать 10% суточной калорийности. Выбирайте сушёное мясо, овощи или специальные подушечки с витаминами. Избегайте дешёвых снеков с красителями, усилителями вкуса и сахаром: они не только бесполезны, но и вредны — разрушают печень, почки и зубы.

Пищевые привычки — с детства

Щенки и котята быстрее адаптируются к разнообразному питанию, если оно привито с ранних месяцев. Но даже возрастной питомец может перейти на новую систему — главное, делать это деликатно. Постепенные изменения, терпение и внимание к реакции животного позволят перестроить рацион без стресса.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

