Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любите слушать рок на полной громкости или смотреть сериалы с сабвуфером? Для вашей кошки это может быть пыткой. Её слух в три раза чувствительнее, чем у человека, а спектр воспринимаемых частот шире. Звуки, которые вы даже не замечаете, для кошки могут быть настоящей пыткой.

Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Кошка голубая русская

Пример? Постоянное жужжание зарядки от телефона или гул холодильника для питомца звучат как бензопила рядом с ухом. Но самый разрушительный звук — это… детский плач.

Детский плач — сигнал бедствия

Учёные установили, что кошки воспринимают плач младенца как тревожный сигнал. Уровень тревожности растёт, активируется инстинкт выживания, и животное впадает в состояние хронического стресса. Это не просто нервозность — со временем такое напряжение может вылиться в поведенческие проблемы:

метки в углах,

агрессия или пугливость,

выпадение шерсти,

расцарапывание мебели и стен.

Музыка для ушей (кошачьих)

Выход есть. Классическая музыка, особенно Моцарт, и аудиокниги с низким мужским голосом оказывают на кошек успокаивающее действие. Исследования показывают, что низкий тембр напоминает им вибрации "мурлыканья", создавая ощущение безопасности.

А вот шепот вроде "кис-кис" — наоборот, раздражает: на слуху у кошек он напоминает змеиную угрозу. Хочется позвать — лучше просто использовать имя.

Домашние приборы — скрытые источники паники

Фен, пылесос, блендер — привычные бытовые звуки для человека. Но для кошки — это настоящие чудовища. Громкий, резкий, направленный звук вызывает у питомца панику.

Если нужно высушить шерсть — не используйте фен. Просто промокните питомца полотенцем, в тишине и спокойствии. А во время уборки лучше закрыть кошку в отдельной тихой комнате.

Как создать звуковую зону комфорта:

Шумопоглощающие шторы — помогают защитить животное от уличных звуков: гудков машин, криков, сирен. Устройства с белым шумом — создают мягкий, стабильный фон, который заглушает резкие звуки и действует как звуковая защита. Радио на минимальной громкости — идеальный вариант, если уходите из дома. Полная тишина для кошки — сигнал тревоги: в природе это значит, что где-то притаился хищник. Лёгкий фон — знак, что всё в порядке.

Если страшно — нужно укрытие

Во время грозы или фейерверков кошка может дрожать, прятаться или забиваться в углы. Не стоит брать её на руки — это может только усилить стресс. Лучше заранее подготовить укрытие: картонная коробка с мягким пледом в тихом месте станет островком безопасности.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

