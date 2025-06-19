Муравей с жалом как шприц: что делает его самым опасным в Пенсильвании

Инвазивный вид насекомых — азиатский игольчатый муравей — медленно, но неотвратимо распространяется по территории США, включая Пенсильванию. Это маленькое, плотоядное и крайне болезненно жалящее существо, которое пик активности проявляет летом, в июле и августе.
Впервые этот вид был зафиксирован в Джорджии в 1930-х годах, а родом он из Китая и Японии. С тех пор муравей продвигается по восточному побережью, завоёвывая всё новые территории.
Главная угроза — не в размере, а в жалящем аппарате. Укус азиатского игольчатого муравья вызывает резкую боль, которая может сохраняться в течение нескольких часов. Особенно тревожно то, что у чувствительных людей укус способен спровоцировать анафилаксию — тяжёлую аллергическую реакцию, потенциально опасную для жизни.
Симптомы включают крапивницу, головокружение, учащённый пульс и даже удушье. В 2024 году в Джорджии было зарегистрировано минимум три случая анафилактического шока после укусов этих муравьёв.
Чаще всего муравьи жалят людей, занятых работой на участке — при посадке растений или рыхлении земли. Люди не видят угрозы, пока резкая боль не заставляет их отпрыгнуть от клумбы.
"Это происходит неожиданно. Вы просто работаете с растениями, и вдруг вас пронзает боль," — поясняет специалист по насекомым Тереза Деллинджер из Технологического института Вирджинии.
Тем, кто страдает от аллергии на укусы насекомых, рекомендуется всегда иметь при себе автоинъектор с адреналином (ЭпиПен). Также желательно использовать плотную одежду и перчатки при работе на улице. Даже если у вас нет аллергии, избегать контакта с этим муравьём стоит всем без исключения.
Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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