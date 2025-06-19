Кошка чихнула — и это может быть гораздо серьёзнее, чем кажется

Иногда кошка чихнёт — и это звучит так мило, что хозяин невольно улыбается. Один-два случайных "чихания" в день — не причина для тревоги. Чаще всего это реакция на пыль, сухой воздух или мелкое раздражение слизистой.
В таких случаях достаточно понаблюдать за питомцем в течение пары дней. Если аппетит, активность и температура остаются в норме, беспокоиться не о чем. Но если в доме живут и другие животные, стоит временно изолировать "чихальщика" — на всякий случай.
Повод для беспокойства появляется, если чихание становится регулярным и сопровождается тревожными симптомами:
В таких случаях откладывать визит к ветеринару опасно. Даже банальный насморк у кошки может быстро перейти в хроническую форму, особенно если в организме уже развивается инфекция.
Причин у частого чихания множество. Самые безобидные — это бытовые раздражители: пыль, сильные запахи, аэрозоли, слишком сухой воздух. Часто реакция возникает из-за нового наполнителя для лотка или моющих средств.
Но есть и более серьёзные причины: аллергии, инфекции, травмы слизистой, полипы, даже опухоли. Поэтому ветеринар всегда начнёт с опроса о среде, в которой живёт кошка. Иногда достаточно убрать комнатные растения или поменять корм, чтобы всё прошло само.
Если есть подозрение на инфекцию, врач может взять мазок из носоглотки и назначить лабораторные анализы. При необходимости — рентген или эндоскопию, особенно если есть кровь или подозрение на инородное тело.
Лечение зависит от причины. Аллергии снимаются антигистаминными препаратами, инфекции — антибиотиками. Для облегчения дыхания применяют капли и противовоспалительные растворы. В тяжёлых случаях — ингаляции и физиотерапия. Если у кошки полипы или абсцесс — может потребоваться хирургическое вмешательство.
Чтобы минимизировать риски, важно:
А ещё - не забывайте о вакцинации. Она защищает от ряда вирусных заболеваний, которые могут вызывать чихание и серьёзные осложнения.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.