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Кошка чихнула — и это может быть гораздо серьёзнее, чем кажется

2:48
Зоосфера

Иногда кошка чихнёт — и это звучит так мило, что хозяин невольно улыбается. Один-два случайных "чихания" в день — не причина для тревоги. Чаще всего это реакция на пыль, сухой воздух или мелкое раздражение слизистой.

Бурманская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бурманская кошка

В таких случаях достаточно понаблюдать за питомцем в течение пары дней. Если аппетит, активность и температура остаются в норме, беспокоиться не о чем. Но если в доме живут и другие животные, стоит временно изолировать "чихальщика" — на всякий случай.

Когда стоит насторожиться

Повод для беспокойства появляется, если чихание становится регулярным и сопровождается тревожными симптомами:

  • выделения из носа (особенно слизь, гной или кровь),
  • снижение аппетита,
  • апатия,
  • затруднённое дыхание.

В таких случаях откладывать визит к ветеринару опасно. Даже банальный насморк у кошки может быстро перейти в хроническую форму, особенно если в организме уже развивается инфекция.

Что может вызвать приступы чихания

Причин у частого чихания множество. Самые безобидные — это бытовые раздражители: пыль, сильные запахи, аэрозоли, слишком сухой воздух. Часто реакция возникает из-за нового наполнителя для лотка или моющих средств.

Но есть и более серьёзные причины: аллергии, инфекции, травмы слизистой, полипы, даже опухоли. Поэтому ветеринар всегда начнёт с опроса о среде, в которой живёт кошка. Иногда достаточно убрать комнатные растения или поменять корм, чтобы всё прошло само.

Диагностика и лечение — по ситуации

Если есть подозрение на инфекцию, врач может взять мазок из носоглотки и назначить лабораторные анализы. При необходимости — рентген или эндоскопию, особенно если есть кровь или подозрение на инородное тело.

Лечение зависит от причины. Аллергии снимаются антигистаминными препаратами, инфекции — антибиотиками. Для облегчения дыхания применяют капли и противовоспалительные растворы. В тяжёлых случаях — ингаляции и физиотерапия. Если у кошки полипы или абсцесс — может потребоваться хирургическое вмешательство.

Профилактика важнее лечения

Чтобы минимизировать риски, важно:

  • регулярно делать влажную уборку,
  • поддерживать нормальную влажность воздуха,
  • избегать контакта с агрессивной бытовой химией,
  • кормить питомца качественным кормом,
  • не пропускать ежегодные ветеринарные осмотры.

А ещё - не забывайте о вакцинации. Она защищает от ряда вирусных заболеваний, которые могут вызывать чихание и серьёзные осложнения.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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