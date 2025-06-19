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Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин

1:52
Зоосфера

Волк — не мультяшный Акела и не сказочный Белый Клык. Это умный, выносливый хищник, который не спешит нападать без причины. Но встреча с ним — стресс даже для бывалого.

Волк
Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Когда волк может напасть

Серый избегает людей, но нападёт, если:

  • рядом потомство;

  • у него бешенство;

  • или он чувствует угрозу.

В остальном — лесной интроверт, предпочитающий держаться подальше.

Как не стать добычей

Если идёте в лес:

  • Не углубляйтесь в чащу — особенно ночью.

  • Обратите внимание на следы: волчьи — длиннее и уже собачьих.

  • Внимательно следите за территорией, где раньше уже видели волков.

  • Не берите с собой питомцев — их запах привлечёт хищника.

  • Разжигайте костёр: огонь, запах золы и свет отпугивают волка.

Что делать при встрече

Если зверь уже появился — не паникуйте.

  • Не поворачивайтесь спиной. Не бегите. Волк может воспринять это как сигнал к атаке.
  • Уходите медленно. Плавно пятитесь, не глядя зверю в глаза, но и не теряя его из виду.
  • Ищите дерево, камень, воду. Эти элементы могут спасти: залезьте повыше, бросьте в волка что-то тяжёлое, замаскируйте след.
  • Если волк проявляет агрессию, покажите, что вы опасны: машите руками, кричите, прыгайте. Создайте шум и видимость угрозы.
  • Есть защита? Используйте её. Палка, камень, перцовый баллон — всё может пригодиться.

Если вас сбили с ног — защищайте голову и шею, бейте по глазам и носу. В одиночку отбиться от волка можно. Но если пришла стая — спасение только на дереве.

И да, старый метод "схватить волка за язык" не миф — но до этого лучше не доводить.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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