Он напуган, ранен и может напасть в любую секунду: тревога в Коннектикуте

В тихом районе Спрингдейл, городе Стэмфорд, штат Коннектикут, утро понедельника началось с тревоги. По улицам жилого квартала, вблизи детских площадок и домов, где гуляют питомцы, пробежал раненый медведь. Очевидцы говорят: животное двигалось быстро, но явно испытывало боль.
"Я увидела его в своём дворе — он пробежал прямо по мокрой траве, оставив огромные отпечатки", — рассказывает местная жительница.
Её камера видеонаблюдения зафиксировала, как медведь с усилием, но стремительно пересекает участок, пробираясь через забор.
"Койота или лису мы бы ещё поняли… но медведь? Это безумие", — делится житель Зак Делео.
На фоне растущего количества сообщений о медведях, этот случай особенный — речь идёт о раненом хищнике в плотно застроенном районе.
"Мы переживаем за детей", — признаётся Мэри Иодис. — "Если он травмирован, может быть непредсказуем. Все на нервах".
Полиция и службы по контролю за дикой природой немедленно выехали. Район оцеплен. Жителей просят не выходить на улицу и сразу звонить по номеру 203-977-4437, если они увидят животное.
По данным Департамента охраны окружающей среды Коннектикута (DEEP), количество медведей в штате резко увеличилось: в 2024 году зарегистрировано более 10 000 наблюдений.
"Медведь в городе — это уже не исключение, а новая норма в Новой Англии", — поясняет эколог Сьюзан Стэнли из Университета Коннектикута.
Дикие животные в состоянии стресса — всегда угроза. А раненый медведь становится ещё более непредсказуемым.
Если в районе появился медведь:
Фэрфилд, Стэмфорд и Данбери — самые "горячие" точки.
"Я надеюсь, он не погибнет. И что ни одна собака или ребёнок не пострадают", — говорит житель Мэтью Сэнсон.
Жители надеются на спокойное разрешение ситуации. Пока службы прочёсывают район, тревога остаётся — этот случай напомнил, как близко дикая природа теперь к городскому человеку. Буквально — за забором.
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.
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