Он напуган, ранен и может напасть в любую секунду: тревога в Коннектикуте

4:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В тихом районе Спрингдейл, городе Стэмфорд, штат Коннектикут, утро понедельника началось с тревоги. По улицам жилого квартала, вблизи детских площадок и домов, где гуляют питомцы, пробежал раненый медведь. Очевидцы говорят: животное двигалось быстро, но явно испытывало боль.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раненый медведь

Следы лап, камеры и испуганные жители

"Я увидела его в своём дворе — он пробежал прямо по мокрой траве, оставив огромные отпечатки", — рассказывает местная жительница.

Её камера видеонаблюдения зафиксировала, как медведь с усилием, но стремительно пересекает участок, пробираясь через забор.

"Койота или лису мы бы ещё поняли… но медведь? Это безумие", — делится житель Зак Делео.

Паника среди семей: мы боимся за детей

На фоне растущего количества сообщений о медведях, этот случай особенный — речь идёт о раненом хищнике в плотно застроенном районе.

"Мы переживаем за детей", — признаётся Мэри Иодис. — "Если он травмирован, может быть непредсказуем. Все на нервах".

Полиция и службы по контролю за дикой природой немедленно выехали. Район оцеплен. Жителей просят не выходить на улицу и сразу звонить по номеру 203-977-4437, если они увидят животное.

Почему медведи всё чаще появляются в городах

По данным Департамента охраны окружающей среды Коннектикута (DEEP), количество медведей в штате резко увеличилось: в 2024 году зарегистрировано более 10 000 наблюдений.

Основные причины выхода к людям

Поиск пищи: остатки еды, мусор, корм для птиц.

остатки еды, мусор, корм для птиц. Городская застройка: леса исчезают — звери ищут новые маршруты.

леса исчезают — звери ищут новые маршруты. Миграция молодых самцов: весной они уходят с родной территории и могут зайти в города.

"Медведь в городе — это уже не исключение, а новая норма в Новой Англии", — поясняет эколог Сьюзан Стэнли из Университета Коннектикута.

Почему раненый медведь особенно опасен

Дикие животные в состоянии стресса — всегда угроза. А раненый медведь становится ещё более непредсказуемым.

Факты от Американской ассоциации дикой природы

60% всех нападений на людей происходят, когда медведь ранен или напуган.

Травмы могут повлиять на координацию — зверь перестаёт бежать и переходит к агрессии.

Он воспринимает даже ребёнка или собаку как угрозу.

Как защитить семью и домашних животных

Если в районе появился медведь:

Не выпускайте детей и животных во двор.

Уберите корм, мусор и остатки еды с участка.

Закройте окна и двери на первом этаже.

Не подходите к животному, даже если оно кажется безобидным.

Немедленно вызывайте специалистов.

Что делать при встрече с медведем

Не бегите. Это спровоцирует инстинкт преследования.

Это спровоцирует инстинкт преследования. Не смотрите в глаза.

Говорите спокойно, пятясь назад.

Не пытайтесь прогнать медведя.

Сразу звоните в службу охраны животных.

Тревожная статистика

Рост встреч с медведями в Коннектикуте

В 2023 году - 63 случая проникновения медведей в дома.

- 63 случая проникновения медведей в дома. В 2024 году жалоб стало на 22% больше.

Фэрфилд, Стэмфорд и Данбери — самые "горячие" точки.

Мы просто хотим, чтобы всё обошлось

"Я надеюсь, он не погибнет. И что ни одна собака или ребёнок не пострадают", — говорит житель Мэтью Сэнсон.

Жители надеются на спокойное разрешение ситуации. Пока службы прочёсывают район, тревога остаётся — этот случай напомнил, как близко дикая природа теперь к городскому человеку. Буквально — за забором.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

