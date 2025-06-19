Рог дороже жизни: как алчность стёрла с лица Земли почти весь вид

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он пережил ледниковые периоды, катастрофы, хищников и даже выживание на грани — но не пережил людей. Северный белый носорог, некогда один из самых могущественных обитателей африканской саванны, теперь считается функционально вымершим. Живы только две самки — и ни одного самца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Последние северные белые носороги

Остались только Фату и Наджин — и обе не могут родить

Когда в 2018 году умер последний самец по имени Судан, стало ясно: естественное размножение больше невозможно. Две оставшиеся самки, Наджин и Фату, живут под круглосуточной охраной в Кении, но не могут дать потомство. В дикой природе этот подвид больше не существует.

Северный белый носорог — не просто красивое животное. Его исчезновение ставит под угрозу всю африканскую экосистему, где он был ключевым травоядным. Такие гиганты формируют ландшафт, распространяют семена и предотвращают возгорания за счёт поедания сухой растительности.

Что уничтожило северного белого носорога

Всё сводится к одному слову: браконьерство. В течение десятилетий животных убивали из-за рогов, которые используются в азиатской народной медицине и ценятся на чёрном рынке дороже золота. В итоге — зверь весом до 3,5 тонн, способный изменить ландшафт саванны, оказался бессилен перед алчностью человека.

Спасти можно только с помощью технологий

Надежда есть, но она хрупка. Международный проект BioRescue использует экстракорпоральное оплодотворение. Учёные собирают яйцеклетки у Наджин и Фату и оплодотворяют их замороженной спермой умерших самцов. Полученные эмбрионы замораживают, чтобы позже пересадить их суррогатным матерям — южным белым носорогам.

На сегодняшний день создано 35 жизнеспособных эмбрионов. Это — единственное, что осталось от целого подвида.

Учёные борются за последние шансы

В проекте участвуют команды из Германии, Японии, Италии и Кении. Университет Осаки работает над созданием половых клеток из стволовых — это может полностью изменить будущее исчезающих видов. Но всё это требует времени, которого почти не осталось.

Южный белый носорог, ближайший родственник северного, пока ещё живёт в дикой природе, но и он снова оказался под угрозой — из-за изменения климата и нового витка браконьерства.

Грустный итог

Северный белый носорог — не просто исчезающий вид. Это символ того, насколько далеко может зайти человек в разрушении природы. Сейчас мы стоим у последней границы, и от науки зависит, сможем ли мы повернуть время вспять — хоть немного.

Уточнения

Браконье́рство - это незаконная охота, отлов или добыча диких животных, рыбы, морепродуктов или растений, обычно связанные с правами на землю.

