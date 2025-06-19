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Жара, страх и паника в салоне: 5 ошибок, из-за которых питомец страдает в дороге

3:28
Зоосфера

Летние поездки на дачу или к морю — радость для всей семьи. Но если вы берёте с собой собаку или кошку, важно помнить: для них это может быть не приключением, а стрессом. Запахи, шум, жара, тесное пространство — всё это может серьёзно испортить поездку.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Вот пять простых, но важных советов, которые помогут сделать дорогу безопасной и спокойной и для вас, и для вашего пушистого пассажира.

Безопасность — прежде всего: переноска или шлейка

Даже если закон не обязывает, животное в машине должно быть зафиксировано. Собаку можно пристегнуть специальной шлейкой, которая крепится к ремню безопасности — она не ограничит движения, но защитит при резком торможении.

Кошке обязательно нужна закрытая переноска. Уют, запах знакомого пледа и немного наполнителя — и стресс снизится в разы. Лучше дополнительно пристегнуть клетку или саму кошку внутри, чтобы избежать побега при открытии двери.

Не садитесь сразу на дальняк — приучайте к машине

Если ваш пёс или кот никогда не ездили в машине, не бросайте их в путь на 500 км сразу. Начинайте с малого: дайте животному просто посидеть в машине на стоянке, потом покатайтесь по району. Постепенно увеличивайте расстояния.

Так поездка на море не станет для питомца шоком. И для вас тоже.

Жара — главный враг. Контроль температуры важен

В машине должно быть прохладно. Включите кондиционер, слегка приоткройте окно — но не позволяйте собаке высовывать голову наружу: это может быть опасно.

У животного всегда должна быть вода. Если всё же появились тревожные симптомы (тяжёлое дыхание, слабость, рвота, покраснение дёсен) — это может быть тепловой удар. Охладите питомца мокрым полотенцем и срочно обратитесь к ветеринару.

Делайте остановки — и выбирайте их с умом

Раз в 2-3 часа останавливайтесь. И не просто возле заправки — ищите места с травой, тенью и безопасной зоной. Пусть пёс немного пройдётся на поводке, справит нужду и отдохнёт.

Не оставляйте животное в закрытой машине даже на 10 минут. Летом это смертельно опасно. Планируйте поездку заранее — сервисы вроде Vinci Autoroutes помогут найти подходящие остановки.

Визит к ветеринару — не опция, а необходимость

Перед дальним путешествием покажите животное врачу. Убедитесь, что всё в порядке, прививки есть, чип установлен. Особенно если планируете пересекать границу — потребуется ветеринарный паспорт и документы.

Если животное укачивает или оно панически боится дороги, врач может назначить натуральные успокаивающие средства или таблетки от тошноты. Лучше уточнить это заранее, чем искать решение в пробке.

Сделайте поездку комфортной для всех

Поездка с питомцем — это не только милые фото на заднем сиденье, но и ответственность. Учитывая его потребности, страхи и комфорт, вы не просто обеспечите спокойную дорогу, но и укрепите вашу связь. Ведь счастливый питомец — это залог того, что поездка пройдёт не в тревоге и лаях, а в любви, доверии и хвостатом спокойствии.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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