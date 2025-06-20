Палец как скелет, взгляд как у демона: кто такой айе-айе и почему его боятся

4:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд может показаться, что это существо придумали в кошмарном сне: громадные уши, оранжевые глаза, тонкие, как спички, пальцы — и повадки, как у ведьминского питомца. Но айе-айе (или мадагаскарская руконожка) — абсолютно реальное животное. Более того, это один из самых загадочных приматов на планете.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Айе-айе на ветке ночью

Айе-айе: кто ты такой

Научное имя Daubentonia madagascariensis. Айе-айе — ночной обитатель Мадагаскара и представитель уникального семейства Daubentoniidae. Несмотря на то, что сегодня его причисляют к лемурам, изначально его считали грызуном: всё из-за постоянно растущих передних зубов и странного внешнего вида.

Лишь спустя столетие после открытия в 1788 году стало ясно: это примат, но крайне необычный. Его анатомия настолько отличалась от других, что исследователи не сразу признали в нём родственника обезьян.

Почему у него такой палец

Айе-айе обладает ультратонким, почти "скелетным" средним пальцем, подвижным и способным вращаться почти на 360 градусов. Он сочленён шаровым суставом и используется как охотничий инструмент. С его помощью зверёк находит и выковыривает личинок из гнилой древесины — как местный дятел, только без клюва. Его рацион на 90% состоит из насекомых и орехов Canarium sp.

А вот четвертый палец — более крепкий. Им айе-айе выкапывает крупные плоды, достаёт содержимое из трещин и активно исследует укромные места.

Образ жизни: ночная тень в кронах

Айе-айе — исключительно ночное существо. Днём он спит в гнёздах из веток и листьев, расположенных высоко на деревьях. Каждый зверёк может использовать несколько гнёзд, а иногда и делить их с другими.

Айе-айе живут только на Мадагаскаре и предпочитают уединённые участки леса с большой территорией. Они встречаются редко и держатся в кронах — именно поэтому наблюдать за ними в дикой природе крайне сложно.

Они ведь одиночки? Не совсем

Ранее считалось, что айе-айе ведут исключительно одиночный образ жизни и встречаются только во время спаривания. Однако полевые наблюдения опровергли этот миф. Например, зоолог Элеанор Стерлинг, изучавшая этих животных на острове Нуси-Мангабе, провела два года, наблюдая за их ночными перемещениями.

"Они охотятся парами, общаются тихими сигналами и даже используют одни и те же деревья в разное время. Похоже, у них есть свои маршруты и метки, по которым другие особи могут ориентироваться", — рассказывала Стерлинг.

Как проходит спаривание

Когда самка готова, она громко заявляет об этом. Партнёры могут меняться: самка спаривается с несколькими самцами за один цикл. Причём каждое совокупление длится около часа — это один из рекордов среди приматов.

Однако даже столь длительный контакт не гарантирует "монополии". После окончания акта самка снова начинает призывать других, не теряя времени. Детёныши появляются примерно раз в три года и долго остаются с матерью, обучаясь искать пищу.

Как выглядит это существо

Айе-айе — длиной от 74 до 90 см (включая хвост, который занимает половину этой длины) и весом около 2-2,5 кг. Его внешность — сборная солянка:

Передние зубы, как у грызунов.

Уши — словно у летучей мыши.

Густая, взлохмаченная чёрная шерсть.

Глаза — круглые и оранжевые.

Хвост — пушистый, будто у белки.

Молочные железы — расположены между задними лапами.

Словом, выглядит он так, будто гремлин и ведьмина кошка попали под напряжение.

Насколько он умен

У айе-айе удивительно большой мозг по сравнению с телом. Всё из-за необходимости тонкой координации движений, острого слуха и зоркости, необходимых для точного "пробивания" древесины и извлечения личинок.

Сколько живёт айе-айе

Продолжительность жизни в природе — от 10 до 23 лет. Это долгожитель по меркам мелких приматов.

Почему айе-айе под угрозой

Этот удивительный зверёк занесён в Красную книгу как исчезающий вид. Численность продолжает снижаться из-за потери среды обитания и суеверий. В некоторых регионах местные жители считают встречу с айе-айе дурным предзнаменованием и могут убивать животное из страха.

Уточнения

Мадагаска́рская руконо́жка или ай-ай - единственный современный вид семейства руконожковых, млекопитающее с пушистой чёрно-бурой шерстью, длинным хвостом и очень удлинёнными тонкими пальцами.

