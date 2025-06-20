Охотница с бензопилой на морде: кто такая рыба-пила и почему её осталось так мало

Кажется, будто кто-то пририсовал акуле бензопилу — настолько странно выглядит рыба-пила. Её плоская морда с острыми зубьями по краям больше напоминает оружие из фильма, чем часть тела живого существа. Но этот устрашающий рострум — не просто грозный атрибут. Это многофункциональный инструмент, с которым рыба охотится, защищается и ориентируется в темноте. Удивительно, но именно этот "пилящий" орган стал причиной её вымирания.
Давайте разберёмся, где живёт рыба-пила, как выглядит и почему её спасают по всему миру.
Рыба-пила — представитель хрящевых рыб, как акулы и скаты. Учёные относят её к отряду Pristiformes и семейству Pristidae. В природе встречаются два рода:
Большие особи могут достигать 7 метров в длину — вместе с рострумом, который составляет до трети тела. Само тело сплюснутое, с широкими грудными плавниками и асимметричным хвостом. Окрас неброский — серо-коричневая спина и светлое брюхо. Кожа покрыта крошечными, как наждачка, чешуйками, защищающими от паразитов и повреждений.
На первый взгляд — для устрашения. Но на деле это мощнейший сенсорный прибор. Кончик рострума усеян ампулами Лоренцини — особенными порами, способными улавливать микроскопические электрические импульсы, создаваемые движением рыб. Благодаря этим "датчикам" рыба-пила находит добычу даже в полной темноте.
Когда цель найдена, рыба резко взмахивает "пилой" из стороны в сторону, сбивая косяк или выкапывая из песка крабов и моллюсков. А затем — просто всасывает жертву ртом, расположенным на брюшной стороне.
Эти создания обитают в тёплых прибрежных водах тропиков и субтропиков по всему миру: в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Рыбы-пилы встречаются у берегов обеих Америк, в Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, Австралии и даже в Персидском заливе.
Особенность некоторых видов — способность заплывать в пресные воды. Так, обыкновенная рыба-пила водится в реках северной Австралии и даже Амазонки.
Они предпочитают мелкие участки — до 10 метров глубиной, с илистым или песчаным дном. Особенно любят мангровые заросли, лагуны и устья рек.
Рыбы-пилы — одиночки и ночные охотники. Днём они зарываются в песок, а с наступлением темноты выходят на поиски еды. Иногда собираются в группы, особенно во время размножения или при обилии пищи.
К людям агрессии не проявляют. Но если рыбу загнать в угол или схватить, она может атаковать рострумом — и травмы будут серьёзными.
Их основной рацион — мелкие донные рыбы, а также ракообразные и моллюски. Это типичные оппортунисты: выкапывают пищу из песка или дезориентируют косяк рыб ударами рострума. После чего — быстро захватывают жертву.
Рыбы-пилы — яйцеживородящие. Это значит, что внутри тела самки эмбрионы развиваются в яйцах, а на свет появляются уже сформировавшиеся детёныши. В помёте — от 10 до 20 малышей, длиной до 90 см.
Удивительно, но у новорождённых рострум покрыт мягкой оболочкой, чтобы не поранить мать. Через несколько дней этот "чехол" отпадает. Малыши сразу начинают охотиться и спасаться от хищников.
Для маленьких рыб-пил главную угрозу представляют:
Взрослые особи практически не имеют естественных врагов, кроме крупных акул, и то — в исключительных случаях.
Все известные виды рыбы-пил находятся на грани исчезновения. Причин несколько:
Рыба может жить до 50 лет, но в современных условиях до этого возраста доживают единицы.
Все виды включены в Приложение I СИТЕС — международной конвенции, запрещающей торговлю исчезающими видами. Отдельные страны приняли собственные законы и запреты на вылов рыбы-пилы. Также создаются морские заповедники и просветительские программы, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Но главный шанс на выживание — это отказ от агрессивного рыболовства и сохранение природных мест обитания.
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