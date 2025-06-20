Охотница с бензопилой на морде: кто такая рыба-пила и почему её осталось так мало

5:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, будто кто-то пририсовал акуле бензопилу — настолько странно выглядит рыба-пила. Её плоская морда с острыми зубьями по краям больше напоминает оружие из фильма, чем часть тела живого существа. Но этот устрашающий рострум — не просто грозный атрибут. Это многофункциональный инструмент, с которым рыба охотится, защищается и ориентируется в темноте. Удивительно, но именно этот "пилящий" орган стал причиной её вымирания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба-пила в океане

Давайте разберёмся, где живёт рыба-пила, как выглядит и почему её спасают по всему миру.

Кто прячется за этим названием

Рыба-пила — представитель хрящевых рыб, как акулы и скаты. Учёные относят её к отряду Pristiformes и семейству Pristidae. В природе встречаются два рода:

Pristis - сюда входят обыкновенная рыба-пила (Pristis pristis), трезубчатая (Pristis pectinata) и карликовая (Pristis clavata);

- сюда входят обыкновенная рыба-пила (Pristis pristis), трезубчатая (Pristis pectinata) и карликовая (Pristis clavata); Anoxypristis - представлена всего одним видом: остроносой рыбой-пилой (Anoxypristis cuspidata).

Большие особи могут достигать 7 метров в длину — вместе с рострумом, который составляет до трети тела. Само тело сплюснутое, с широкими грудными плавниками и асимметричным хвостом. Окрас неброский — серо-коричневая спина и светлое брюхо. Кожа покрыта крошечными, как наждачка, чешуйками, защищающими от паразитов и повреждений.

Зачем ей такой рострум

На первый взгляд — для устрашения. Но на деле это мощнейший сенсорный прибор. Кончик рострума усеян ампулами Лоренцини — особенными порами, способными улавливать микроскопические электрические импульсы, создаваемые движением рыб. Благодаря этим "датчикам" рыба-пила находит добычу даже в полной темноте.

Когда цель найдена, рыба резко взмахивает "пилой" из стороны в сторону, сбивая косяк или выкапывая из песка крабов и моллюсков. А затем — просто всасывает жертву ртом, расположенным на брюшной стороне.

Где её можно встретить

Эти создания обитают в тёплых прибрежных водах тропиков и субтропиков по всему миру: в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Рыбы-пилы встречаются у берегов обеих Америк, в Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, Австралии и даже в Персидском заливе.

Особенность некоторых видов — способность заплывать в пресные воды. Так, обыкновенная рыба-пила водится в реках северной Австралии и даже Амазонки.

Они предпочитают мелкие участки — до 10 метров глубиной, с илистым или песчаным дном. Особенно любят мангровые заросли, лагуны и устья рек.

Образ жизни и повадки

Рыбы-пилы — одиночки и ночные охотники. Днём они зарываются в песок, а с наступлением темноты выходят на поиски еды. Иногда собираются в группы, особенно во время размножения или при обилии пищи.

К людям агрессии не проявляют. Но если рыбу загнать в угол или схватить, она может атаковать рострумом — и травмы будут серьёзными.

Что в меню

Их основной рацион — мелкие донные рыбы, а также ракообразные и моллюски. Это типичные оппортунисты: выкапывают пищу из песка или дезориентируют косяк рыб ударами рострума. После чего — быстро захватывают жертву.

Как размножаются

Рыбы-пилы — яйцеживородящие. Это значит, что внутри тела самки эмбрионы развиваются в яйцах, а на свет появляются уже сформировавшиеся детёныши. В помёте — от 10 до 20 малышей, длиной до 90 см.

Удивительно, но у новорождённых рострум покрыт мягкой оболочкой, чтобы не поранить мать. Через несколько дней этот "чехол" отпадает. Малыши сразу начинают охотиться и спасаться от хищников.

Кто на них охотится

Для маленьких рыб-пил главную угрозу представляют:

Бычьи, тигровые и молотоголовые акулы.

Морские крокодилы в эстуариях.

Крупные хищные рыбы — барракуды, груперы.

Взрослые особи практически не имеют естественных врагов, кроме крупных акул, и то — в исключительных случаях.

Почему рыба-пила исчезает

Все известные виды рыбы-пил находятся на грани исчезновения. Причин несколько:

Случайный прилов: рострум легко запутывается в сетях, и рыба гибнет до того, как её успевают отпустить.

рострум легко запутывается в сетях, и рыба гибнет до того, как её успевают отпустить. Уничтожение среды обитания: мангровые леса вырубаются, берега застраиваются, воды загрязняются.

мангровые леса вырубаются, берега застраиваются, воды загрязняются. Браконьерство: рострум считается трофеем, его продают как сувенир или украшение.

Рыба может жить до 50 лет, но в современных условиях до этого возраста доживают единицы.

Кто и как её защищает

Все виды включены в Приложение I СИТЕС — международной конвенции, запрещающей торговлю исчезающими видами. Отдельные страны приняли собственные законы и запреты на вылов рыбы-пилы. Также создаются морские заповедники и просветительские программы, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Но главный шанс на выживание — это отказ от агрессивного рыболовства и сохранение природных мест обитания.

Уточнения

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

