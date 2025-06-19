Пожизненное за убой коровы: почему в Индии это тяжкое преступление

4:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пожалуй, ни одно животное не вызывает в мире столько споров и уважения одновременно, как индийская корова. Она гуляет по дорогам, лежит посреди перекрёстков, становится участницей религиозных ритуалов и объектом поклонения. Но почему именно корова — священна? Всё дело в глубинной связи между культурой, верой и образом жизни народа Индии. И вот как она сложилась.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Священная индийская корова

Кто такая священная корова — и почему именно брамин

Речь не просто о любой корове, а о браминской породе — потомке древнего зебу. Эта корова узнаваема по горбу на холке, большим висячим ушам, тёмной коже и светло-серой шерсти. Её не едят, не доят насильно, не используют на убой. Её уважают, кормят и берегут.

Брамин выведен в Индии тысячелетия назад — порода адаптирована к жаркому климату, устойчива к болезням и насекомым. Горб на спине служит своеобразным резервуаром жидкости, который помогает животному выживать в сезон засухи.

Почему корова стала символом жизни

С давних времён индийцы были скотоводами. Корова давала не только молоко, но и пять "священных даров":

Молоко и его производные (йогурт, масло).

Навоз — как удобрение и топливо.

Мочу — в лечебных целях.

Она кормила, лечила и помогала выживать — и потому стала символом жизни и изобилия.

Религия: корова как божество

В индуизме корова — не просто полезное животное, а олицетворение матери и символ ненасилия. Гау Мата, или корова-мать, — это воплощение любви, заботы и щедрости.

Корова связана с богами

Камадхену: мифическая корова, исполняющая желания.

мифическая корова, исполняющая желания. Нанди: бык, спутник Шивы.

бык, спутник Шивы. Кришна: бог, изображаемый в окружении коров.

Для буддистов и джайнов корова также священна: она символизирует сострадание и отказ от насилия.

Как корова участвует в жизни индийцев сегодня

Священность коровы — не просто идея. Это часть повседневности:

Во время праздников коров украшают, кормят лакомствами, водят в шествиях.

Их навоз используют в строительстве и быту.

Молочные продукты — важнейшая часть рациона.

На деревне корова — и помощник в хозяйстве, и символ достатка.

Индийцы относятся к коровам как к свободным личностям. Им разрешено спать где угодно, и никто не осмеливается прогнать корову даже с оживлённой дороги.

Закон и священный статус

В большинстве штатов Индии убой коровы запрещён. В некоторых регионах за это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Корову нельзя трогать без уважения, нельзя продавать на убой, и даже кожа её считается неприкосновенной.

Есть даже ритуал: прежде чем прикоснуться к корове, индиец положит руку ей на голову — считается, что это приносит удачу.

Политика, споры и конфликты

Почитание коров давно вышло за пределы религиозной сферы. Это тема национальной идентичности, символ для политических партий и предмет постоянных споров.

Главные конфликты

Убой скота: некоторые штаты разрешают забой, но на деле это вызывает протесты, особенно со стороны индуистов.

некоторые штаты разрешают забой, но на деле это вызывает протесты, особенно со стороны индуистов. Разногласия между религиями: мусульмане и христиане, употребляющие говядину, часто становятся объектами критики и даже насилия.

мусульмане и христиане, употребляющие говядину, часто становятся объектами критики и даже насилия. Политизация темы: власти используют тему священной коровы в предвыборных целях, подогревая общественные противоречия.

Корова — не просто животное

Для индийцев корова — не сельхозскот, а духовная мать. Она кормит, оберегает, несёт мир и благословение. Такое отношение может казаться странным снаружи, но внутри Индии оно вплетено в каждую часть культуры: от мифов до законодательства.

Именно поэтому она продолжает гулять по улицам, участвовать в обрядах и оставаться самым уважаемым животным страны — живым символом бережного отношения ко всему живому.

Уточнения

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

