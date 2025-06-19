Пожизненное за убой коровы: почему в Индии это тяжкое преступление

Пожалуй, ни одно животное не вызывает в мире столько споров и уважения одновременно, как индийская корова. Она гуляет по дорогам, лежит посреди перекрёстков, становится участницей религиозных ритуалов и объектом поклонения. Но почему именно корова — священна? Всё дело в глубинной связи между культурой, верой и образом жизни народа Индии. И вот как она сложилась.
Речь не просто о любой корове, а о браминской породе — потомке древнего зебу. Эта корова узнаваема по горбу на холке, большим висячим ушам, тёмной коже и светло-серой шерсти. Её не едят, не доят насильно, не используют на убой. Её уважают, кормят и берегут.
Брамин выведен в Индии тысячелетия назад — порода адаптирована к жаркому климату, устойчива к болезням и насекомым. Горб на спине служит своеобразным резервуаром жидкости, который помогает животному выживать в сезон засухи.
С давних времён индийцы были скотоводами. Корова давала не только молоко, но и пять "священных даров":
Она кормила, лечила и помогала выживать — и потому стала символом жизни и изобилия.
В индуизме корова — не просто полезное животное, а олицетворение матери и символ ненасилия. Гау Мата, или корова-мать, — это воплощение любви, заботы и щедрости.
Для буддистов и джайнов корова также священна: она символизирует сострадание и отказ от насилия.
Священность коровы — не просто идея. Это часть повседневности:
Индийцы относятся к коровам как к свободным личностям. Им разрешено спать где угодно, и никто не осмеливается прогнать корову даже с оживлённой дороги.
В большинстве штатов Индии убой коровы запрещён. В некоторых регионах за это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Корову нельзя трогать без уважения, нельзя продавать на убой, и даже кожа её считается неприкосновенной.
Есть даже ритуал: прежде чем прикоснуться к корове, индиец положит руку ей на голову — считается, что это приносит удачу.
Почитание коров давно вышло за пределы религиозной сферы. Это тема национальной идентичности, символ для политических партий и предмет постоянных споров.
Для индийцев корова — не сельхозскот, а духовная мать. Она кормит, оберегает, несёт мир и благословение. Такое отношение может казаться странным снаружи, но внутри Индии оно вплетено в каждую часть культуры: от мифов до законодательства.
Именно поэтому она продолжает гулять по улицам, участвовать в обрядах и оставаться самым уважаемым животным страны — живым символом бережного отношения ко всему живому.
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