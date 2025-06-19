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Пожизненное за убой коровы: почему в Индии это тяжкое преступление

4:20
Зоосфера

Пожалуй, ни одно животное не вызывает в мире столько споров и уважения одновременно, как индийская корова. Она гуляет по дорогам, лежит посреди перекрёстков, становится участницей религиозных ритуалов и объектом поклонения. Но почему именно корова — священна? Всё дело в глубинной связи между культурой, верой и образом жизни народа Индии. И вот как она сложилась.

Священная индийская корова
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Священная индийская корова

Кто такая священная корова — и почему именно брамин

Речь не просто о любой корове, а о браминской породе — потомке древнего зебу. Эта корова узнаваема по горбу на холке, большим висячим ушам, тёмной коже и светло-серой шерсти. Её не едят, не доят насильно, не используют на убой. Её уважают, кормят и берегут.

Брамин выведен в Индии тысячелетия назад — порода адаптирована к жаркому климату, устойчива к болезням и насекомым. Горб на спине служит своеобразным резервуаром жидкости, который помогает животному выживать в сезон засухи.

Почему корова стала символом жизни

С давних времён индийцы были скотоводами. Корова давала не только молоко, но и пять "священных даров":

  • Молоко и его производные (йогурт, масло).
  • Навоз — как удобрение и топливо.
  • Мочу — в лечебных целях.

Она кормила, лечила и помогала выживать — и потому стала символом жизни и изобилия.

Религия: корова как божество

В индуизме корова — не просто полезное животное, а олицетворение матери и символ ненасилия. Гау Мата, или корова-мать, — это воплощение любви, заботы и щедрости.

Корова связана с богами

  • Камадхену: мифическая корова, исполняющая желания.
  • Нанди: бык, спутник Шивы.
  • Кришна: бог, изображаемый в окружении коров.

Для буддистов и джайнов корова также священна: она символизирует сострадание и отказ от насилия.

Как корова участвует в жизни индийцев сегодня

Священность коровы — не просто идея. Это часть повседневности:

  • Во время праздников коров украшают, кормят лакомствами, водят в шествиях.
  • Их навоз используют в строительстве и быту.
  • Молочные продукты — важнейшая часть рациона.
  • На деревне корова — и помощник в хозяйстве, и символ достатка.

Индийцы относятся к коровам как к свободным личностям. Им разрешено спать где угодно, и никто не осмеливается прогнать корову даже с оживлённой дороги.

Закон и священный статус

В большинстве штатов Индии убой коровы запрещён. В некоторых регионах за это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Корову нельзя трогать без уважения, нельзя продавать на убой, и даже кожа её считается неприкосновенной.

Есть даже ритуал: прежде чем прикоснуться к корове, индиец положит руку ей на голову — считается, что это приносит удачу.

Политика, споры и конфликты

Почитание коров давно вышло за пределы религиозной сферы. Это тема национальной идентичности, символ для политических партий и предмет постоянных споров.

Главные конфликты

  • Убой скота: некоторые штаты разрешают забой, но на деле это вызывает протесты, особенно со стороны индуистов.
  • Разногласия между религиями: мусульмане и христиане, употребляющие говядину, часто становятся объектами критики и даже насилия.
  • Политизация темы: власти используют тему священной коровы в предвыборных целях, подогревая общественные противоречия.

Корова — не просто животное

Для индийцев корова — не сельхозскот, а духовная мать. Она кормит, оберегает, несёт мир и благословение. Такое отношение может казаться странным снаружи, но внутри Индии оно вплетено в каждую часть культуры: от мифов до законодательства.

Именно поэтому она продолжает гулять по улицам, участвовать в обрядах и оставаться самым уважаемым животным страны — живым символом бережного отношения ко всему живому.

Уточнения

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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