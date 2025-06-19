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Обидно за свиней: мифы, которые делают их хуже, чем на самом деле

3:49
Зоосфера

Свинья — одно из самых недооценённых животных. Мы выросли на сказках, мультфильмах и поговорках, в которых её изображают ленивой, глупой и грязной. Но правда — совсем другая. Эти стереотипы не просто ошибочны, они мешают нам по-настоящему понять, насколько это удивительное существо.

Домашняя свинья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя свинья

Развенчиваем пять главных мифов о свиньях.

Свинья — грязнуля

Образ свиньи, валяющейся в луже, стал классикой. Кажется, что она и живёт ради грязи. Но на деле всё наоборот.

Свиньи — очень чистоплотные. Они валяются в грязи не из-за любви к беспорядку, а потому что у них нет потовых желез. Грязь помогает охлаждаться, защищает от солнца и паразитов. При возможности свинья делит территорию: отдельно — место для сна, отдельно — для еды и туалета.

Условия содержания, а не натура свиньи, делают её "грязной".

Свинья — глупое животное

Свинья роется в поисках еды — и это воспринимается как глупость. На деле — это удивительно сообразительное животное. Исследования доказали: по интеллекту они не уступают собакам и шимпанзе.

Они запоминают команды, узнают своё имя, способны решать задачи и даже проявлять эмоции. Мини-пиги легко дрессируются и становятся ласковыми компаньонами.

Главное — обеспечить свинье достаточную стимуляцию. Без неё она скучает и может начать шкодить, как умный, но занятый не тем ребёнок.

Свинья ест всё подряд

Ещё один миф — якобы свинья сожрёт всё, что найдёт. В реальности, у неё есть предпочтения, режим питания и потребность в сбалансированном рационе.

В природе она питается корешками, плодами, червями и мелкими животными. В домашнем содержании — специализированным кормом, овощами и фруктами. И никакой испорченной еды — это вредно!

Домашний мини-пиг весом 30-50 кг ест не больше подростка — от 1000 до 1500 ккал в день. А вот фермерская свинья весом 100-120 кг — до 8000 ккал. Но и тут всё под контролем.

Свинья — ленивая

Свинья, развалившаяся в тени — стандартная картинка. Но это скорее отдых после активности.

На самом деле свиньи — очень любопытные, энергичные и даже спортивные. Они могут бегать со скоростью до 45 км/ч, плавать, преодолевать большие расстояния и обожают исследовать новое.

Если их запереть в тесное помещение — да, они будут лежать. Но это не лень, а вынужденное поведение.

Свинина — нечиста

Запрет на употребление свинины в некоторых культурах породил миф: мол, само животное "нечистое". Но это связано скорее с историческим контекстом: в жарком климате мясо свиней раньше портилось быстрее.

Сегодня при соблюдении санитарных норм и правильной термической обработке свинина безопасна. А животное, с которого она получена, — вовсе не грязное и не больное, как принято думать.

Свинья — умное, активное и чистое животное

Стереотипы не просто искажают реальность — они вредят самим свиньям. Недооценка приводит к плохим условиям содержания, игнорированию их потребностей и несправедливому отношению.

А ведь это социальные, чувствительные и невероятно умные существа. Пора пересмотреть отношение — и открыть для себя удивительный мир свиней без мифов и предубеждений.

Уточнения

Свины́е или сви́ньи (лат. Suidae), — семейство парнокопытных из подотряда свинообразных, включающее 8 видов, в том числе единственного европейского представителя семейства — дикого кабана, который является прародителем домашней свиньи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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