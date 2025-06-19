40 000 лет под землёй — и ни морщинки: найден детёныш мамонта, которого мир ждал столетие

3:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он пролежал в земле десятки тысяч лет. Его кожа, шерсть, глаза — всё осталось почти нетронутым. И теперь этот маленький мамонт, умерший 40 000 лет назад, даёт учёным шанс заглянуть в далёкое прошлое, где по Северной Америке свободно бродили гиганты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мамонт

Не золото, а открытие века

21 июня 2022 года молодой золотоискатель работал на участке Эврика-Крик в канадском Юконе. Район, знаменитый ещё со времён Золотой лихорадки, хранил в себе совсем другое сокровище — почти полностью сохранившуюся мумию детёныша шерстистого мамонта.

Находка сразу же вызвала ажиотаж среди учёных. Это всего второй в истории случай, когда был обнаружен столь хорошо сохранившийся детёныш мамонта, и первый — на территории Северной Америки.

Кто такая Нун чо га

Находка получила имя Нун чо га, что в переводе с языка коренного племени хан означает "большой детёныш животного". Название символично: мамонт был найден в день чествования коренных народов Канады, и место обнаружения принадлежит общине Тр'ондек Хвечин.

"Мы чувствуем, что это древнее существо — часть нашей истории и нашей земли", — заявили представители племени.

Возраст и размер древнего малыша

По оценке палеонтологов, в частности доктора Гранта Зазулы, главного палеонтолога правительства Юкона, Нун чо га было около 30-35 дней на момент гибели. Рост — примерно 140 см, чуть больше, чем у знаменитой "Любы" — мамонтёнка, найденного в Сибири в 2007 году.

Геологический анализ показал, что животное жило от 35 000 до 40 000 лет назад, во время последнего ледникового периода. Предположительно, оно погибло, утонув в грязи, когда пыталось питаться травой — об этом свидетельствуют фрагменты растительности, найденные в желудке.

Насколько редка такая находка

По словам Гранта Зазулы, сохранность мумии просто исключительная.

"Это самая полная и хорошо сохранившаяся находка мамонта на континенте. Мы видим даже шерсть, хобот, копыта, кожу — всё на месте", — говорит ученый.

Ранее находки такого уровня встречались только в вечной мерзлоте Сибири. Канадская находка открывает новые возможности для изучения мамонтов, включая:

анализ ДНК;

исследование микробиома;

реконструкцию рациона;

условия жизни и климата последнего ледникового периода.

Мамонтовое молоко и мечты о клонировании

И хотя тема клонирования шерстистых мамонтов по-прежнему вызывает споры в научном сообществе, находка Нун чо га подливает масла в огонь. При таком уровне сохранности учёные надеются извлечь высококачественный генетический материал, который может помочь в расшифровке генома или даже в экспериментах по воссозданию вида.

Почему это так важно

Помимо научной ценности, находка Нун чо га играет важную культурную роль. Она объединила усилия учёных и коренных народов, подчёркивая важность уважения к земле и её наследию.

"Мы больше не видим мамонтов в реальной жизни, но они всё ещё здесь, в нашей земле. Их история — часть нашей истории", — сказали старейшины племени Тр'ондек Хвечин.

Эхо далёкой эры

Шерстистые мамонты вымерли примерно 10 000 лет назад, но их останки продолжают рассказывать нам о ледниковой эпохе, изменениях климата и выживании в суровых условиях. А теперь, благодаря золотоискателю и вечной мерзлоте, Нун чо га оживила интерес ко всей эпохе.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

