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Жуткий зверь с тремя глазами и острыми зубами всплыл из кембрийской бездны спустя 500 миллионов лет

3:25
Зоосфера

Существа, которые населяли Землю 500 миллионов лет назад, не перестают удивлять. Но недавно учёные сделали особенно жуткую находку — миниатюрного морского монстра с тремя глазами, острыми зубами и телом, словно из научной фантастики. Он жил в океанах кембрийского периода и выглядел так устрашающе, что мог бы стать героем фильмов ужасов. К счастью, по размеру он был всего лишь с человеческий палец.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Открытие, которое шокировало палеонтологов

Команда из Канады, работавшая в знаменитых сланцах Берджесс (Британская Колумбия), обнаружила Mosura fentoni — новый вид доисторического морского хищника. Сланцы Берджесс — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный богатством кембрийских окаменелостей. Найденное существо дожило до наших дней в форме 61 ископаемого останка, найденного между 1975 и 2022 годами.

Кто такая Mosura fentoni

Это крошечное, но поразительно сложное существо относится к группе радиодонтов — вымерших морских членистоногих, близких родственников известного Anomalocaris canadensis. Хотя последний достигал метра в длину, Mosura была значительно меньше — около 5 см. Но при этом обладала:

  • тремя глазами, расположенными в верхней части головы;

  • острыми зубами, предназначенными для охоты;

  • брюшной полостью из 16 сегментов, ранее не встречавшейся у радиодонтов;

  • открытой кровеносной системой, в отличие от привычной для нас с венами и артериями.

Почему её называют "морской молью"

Внешность Mosura fentoni вдохновила исследователей на имя, навеянное японским монстром Мотрой — огромным существом из поп-культуры, напоминающим моль. Хотя с насекомыми у Mosura нет ничего общего, её лопастевидные отростки и пушистый силуэт действительно напоминают ночного мотылька.

"Это одно из самых странных существ кембрия, которое мы когда-либо видели", — отмечает один из авторов исследования Джо Мойсюк.

Как она жила

Уникальная анатомия Mosura fentoni, особенно открытая кровеносная система, предполагает, что она была крайне подвижным и эффективным хищником. Вместо вен кровь циркулировала по телу через обширные полости — промежутки, обеспечивая насыщение тканей кислородом. Такое устройство позволяло минимизировать вес и улучшить скорость реакции.

Новая страница в истории жизни на Земле

Открытие Mosura fentoni подтверждает, насколько разнообразным и сложным был мир в кембрийский период. Несмотря на скромные размеры, это существо обладало рядом анатомических особенностей, которые не встречались ранее ни у одного представителя радиодонтов.

"Такие находки напоминают нам, насколько малую часть истории жизни на Земле мы действительно понимаем”, — подчёркивает палеонтолог Даниэль Дюфо, автор художественной реконструкции Mosura.

Вывод: кого мы ещё не знаем

Mosura fentoni — ещё один пример того, что самые поразительные существа могут быть самыми маленькими. А океан кембрийского периода, возможно, был не менее таинственным и опасным, чем современные глубины.

Уточнения

Зве́ри или живородящие, или те́рии (лат. Theria), — подкласc млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц (включая как плацентарных, так и сумчатых).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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