Интеллект кошек и собак сравнили в экспериментах — и выводы неожиданные

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Споры между поклонниками кошек и собак ведутся годами. Одни убеждены, что пёс — верный, обучаемый и умный. Другие настаивают: кошка — независимая, стратегически мыслящая и тонко чувствующая существо. Но что, если оба правы?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умная собака

Почему сравнивать сложно

С точки зрения науки, интеллект животных — это не универсальный показатель. Сравнивать ум кошки и собаки — всё равно что пытаться измерить температуру линейкой. Ум у них просто разный: зависящий от среды, целей и эволюционной роли.

Ум собаки: социальный интеллект и обучение

Собаки прекрасно понимают команды и быстро обучаются. Исследования показывают, что они могут запоминать до 165 слов и распознают человеческие эмоции: отличают улыбку от злости, реагируют на интонации и мимику. Им важно одобрение хозяина, и они активно взаимодействуют с человеком.

Интересно, что некоторые собаки способны даже к обману: притворяются больными ради внимания или прячут любимые игрушки от других питомцев.

Ум кошки: стратегия и наблюдение

Кошки действуют иначе. Они самостоятельны, не поддаются прямому обучению, но отлично обучаются через наблюдение. Если кошка один раз увидела, как вы открыли холодильник — готовьтесь, она попробует лапой повторить ваш трюк.

К тому же, кошки лучше ориентируются в пространстве и обладают отличной долгосрочной памятью. Некоторые помнят, где вы прятали еду, спустя несколько недель. При этом они игнорируют команды не потому, что не понимают — они просто не считают нужным реагировать.

Кто же всё-таки умнее

Собаки блестяще проявляют себя в социальных связях, в то время как кошки — мастера личной стратегии. Вывод один: интеллект у них разный. Собаки — командные игроки, кошки — одиночки. Их "ум" адаптирован к разным стилям выживания.

Так что вопрос "кто умнее" превращается в другой: что вам ближе — безусловная привязанность или независимая изобретательность?

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

