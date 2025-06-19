Интеллект кошек и собак сравнили в экспериментах — и выводы неожиданные

Споры между поклонниками кошек и собак ведутся годами. Одни убеждены, что пёс — верный, обучаемый и умный. Другие настаивают: кошка — независимая, стратегически мыслящая и тонко чувствующая существо. Но что, если оба правы?
С точки зрения науки, интеллект животных — это не универсальный показатель. Сравнивать ум кошки и собаки — всё равно что пытаться измерить температуру линейкой. Ум у них просто разный: зависящий от среды, целей и эволюционной роли.
Собаки прекрасно понимают команды и быстро обучаются. Исследования показывают, что они могут запоминать до 165 слов и распознают человеческие эмоции: отличают улыбку от злости, реагируют на интонации и мимику. Им важно одобрение хозяина, и они активно взаимодействуют с человеком.
Интересно, что некоторые собаки способны даже к обману: притворяются больными ради внимания или прячут любимые игрушки от других питомцев.
Кошки действуют иначе. Они самостоятельны, не поддаются прямому обучению, но отлично обучаются через наблюдение. Если кошка один раз увидела, как вы открыли холодильник — готовьтесь, она попробует лапой повторить ваш трюк.
К тому же, кошки лучше ориентируются в пространстве и обладают отличной долгосрочной памятью. Некоторые помнят, где вы прятали еду, спустя несколько недель. При этом они игнорируют команды не потому, что не понимают — они просто не считают нужным реагировать.
Собаки блестяще проявляют себя в социальных связях, в то время как кошки — мастера личной стратегии. Вывод один: интеллект у них разный. Собаки — командные игроки, кошки — одиночки. Их "ум" адаптирован к разным стилям выживания.
Так что вопрос "кто умнее" превращается в другой: что вам ближе — безусловная привязанность или независимая изобретательность?
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.