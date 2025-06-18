Берлога-роддом и берлога-хостел: как медведи делят жилище по полу и статусу

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Берлога для медведя — не просто нора в сугробе. Это крепость, спальня и роддом в одном флаконе. Уютная, тёплая и надёжно замаскированная.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медвежьи танцы в лесу

Постройка начинается задолго до снегопадов. Косолапый тщательно ищет место: подальше от чужих глаз, поближе к кормовой базе, желательно — на возвышенности. Чтобы не затопило весной. Самое важное — вход с юга. Так солнце быстрее растопит лёд и разбудит зверя.

Вариантов у медведя несколько: можно вырыть землянку, можно лечь под завал, в бурелом или между корней дерева. Главное — чтобы узкий вход вёл в просторную камеру. Там он и сворачивается в клубок, укутываясь жиром, мхом и ароматной подстилкой из еловых лап, трухи и сухих листьев.

Самки подходят к обустройству особенно тщательно — в таких берлогах рождаются и подрастают медвежата. Там тепло, сухо и пахнет всем лесным: хвоей, листвой, ягодами. И, конечно, самим медведем.

Но главная хитрость — фекальная пробка. Да, звучит неожиданно, но она спасает от нужды выбираться наружу. Собирается из остатков пищи, шерсти и коры. Организм медведя впадает в спячку, метаболизм замедляется, и вот он — идеальный отпуск без суеты.

А если потеплело раньше времени? Тогда косолапый высунет нос, вдохнёт воздух и — прикинув риски — либо пойдёт по делам, либо вернётся досматривать сны.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

