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Хвост с характером: 7 пород, которые не устроят трагедию из-за одиночества

1:52
Зоосфера

Хотя собаки — социальные существа, некоторые породы обладают более независимым характером и способны спокойно переносить отсутствие хозяина в течение дня. Главное — создать комфортные условия, выстроить распорядок и обеспечить эмоциональный контакт, когда вы рядом.

Афганская борзая
Фото: flickr.com by Дагур Бриньольфссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Афганская борзая

"Самое важное — это управление и адаптация. Порода влияет, но именно поведение владельца обеспечивает баланс животного", — подчёркивает ветеринар Бруно Божес.

7 пород, которые отлично справляются наедине с собой

Вот список собак, которые, при должной заботе и внимании, легко переносят рутину в одиночестве:

  1. Лхаса апсо
    Компактные, уравновешенные и внимательные. Эти собаки не страдают от одиночества, если у них есть безопасное и уютное пространство.
  2. Гончие породы (например, басет-хаунд)
    Тихие, элегантные и любящие уединение. Могут спать долгие часы и не требуют постоянного внимания.
  3. Шарпей
    Сдержанные, привязанные к дому, они обожают покой. Хорошо чувствуют себя, оставаясь наедине.
  4. Басенджи
    Почти не лают, очень чистоплотны и самостоятельны. Подходят тем, кто ищет питомца с минимальными эмоциональными запросами.
  5. Дворняги (метисы)
    Благодаря генетическому разнообразию легко адаптируются. При правильном воспитании становятся отличными компаньонами, даже если часть дня проводят в одиночестве.
  6. Акита-ину
    Известны своей независимостью и уверенностью. Спокойны и уравновешены, не склонны к стрессу в отсутствии хозяина.
  7. Афганская борзая
    Изысканная внешность и внутренняя независимость. Любят быть рядом, но не навязываются, сохраняя личное пространство.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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