Хвост с характером: 7 пород, которые не устроят трагедию из-за одиночества

Хотя собаки — социальные существа, некоторые породы обладают более независимым характером и способны спокойно переносить отсутствие хозяина в течение дня. Главное — создать комфортные условия, выстроить распорядок и обеспечить эмоциональный контакт, когда вы рядом.
Фото: flickr.com by Дагур Бриньольфссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Афганская борзая
"Самое важное — это управление и адаптация. Порода влияет, но именно поведение владельца обеспечивает баланс животного", — подчёркивает ветеринар Бруно Божес.
7 пород, которые отлично справляются наедине с собой
Вот список собак, которые, при должной заботе и внимании, легко переносят рутину в одиночестве:
Лхаса апсо Компактные, уравновешенные и внимательные. Эти собаки не страдают от одиночества, если у них есть безопасное и уютное пространство.
Гончие породы (например, басет-хаунд) Тихие, элегантные и любящие уединение. Могут спать долгие часы и не требуют постоянного внимания.
Шарпей Сдержанные, привязанные к дому, они обожают покой. Хорошо чувствуют себя, оставаясь наедине.
Басенджи Почти не лают, очень чистоплотны и самостоятельны. Подходят тем, кто ищет питомца с минимальными эмоциональными запросами.
Дворняги (метисы) Благодаря генетическому разнообразию легко адаптируются. При правильном воспитании становятся отличными компаньонами, даже если часть дня проводят в одиночестве.
Акита-ину Известны своей независимостью и уверенностью. Спокойны и уравновешены, не склонны к стрессу в отсутствии хозяина.
Афганская борзая Изысканная внешность и внутренняя независимость. Любят быть рядом, но не навязываются, сохраняя личное пространство.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.