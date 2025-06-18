Тайна яда: как пауки подстраивают химическое оружие под жертву

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое исследование учёных из Школы естественных наук Университета Голуэя проливает свет на причины столь большой разницы в силе паучьего яда. Учёные проанализировали яды более 70 видов и попытались установить, влияет ли размер тела, способ охоты или рацион на силу яда. Оказалось, что важнейшую роль играет… пищевые привычки.

Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Паук

Яд подбирается под рацион

"Наши результаты показывают, что яд пауков стал особенно сильным, когда его тестировали на животных, которые входят в их рацион в дикой природе", — объяснил ведущий автор работы, доктор Кит Лайонс.

Если паук охотится, например, на мелких млекопитающих, как это делает бразильский странствующий паук или чёрная вдова, то его яд будет эффективен и против человека.

А вот у гигантского домового паука, предпочитающего беспозвоночных, яд просто не заточен под млекопитающих — и потому для нас почти безвреден.

Паутина — не повод расслабляться

Учёные также попытались выяснить, влияет ли способ охоты — с помощью паутины или без — на силу яда.

Логика казалась простой: если добыча обездвиживается паутиной, в сильном яде может не быть нужды. Однако данные показали обратное.

"Мы не обнаружили никакой связи между тем, использует ли паук свою паутину, и силой его яда. Это говорит о том, что паутина важна для удержания добычи, независимо от того, насколько смертелен их яд", — отметил доктор Кевин Хили, соавтор исследования.

Почему это важно?

Такие открытия помогают понять, почему некоторые виды, например ложная чёрная вдова, легко становятся инвазивными. А ещё - почему яды пауков могут быть интересны для медицины и сельского хозяйства.

"Понимая фундаментальные движущие силы эволюции яда, мы можем лучше прогнозировать типы биомолекул, которые ещё предстоит изучить для разработки лекарств", — подчёркивает доктор Мишель Дюгон, руководитель лаборатории Venom Systems.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.



Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам. Яды биологического происхождения называются токсинами.

