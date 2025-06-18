Тайна яда: как пауки подстраивают химическое оружие под жертву

Новое исследование учёных из Школы естественных наук Университета Голуэя проливает свет на причины столь большой разницы в силе паучьего яда. Учёные проанализировали яды более 70 видов и попытались установить, влияет ли размер тела, способ охоты или рацион на силу яда. Оказалось, что важнейшую роль играет… пищевые привычки.
"Наши результаты показывают, что яд пауков стал особенно сильным, когда его тестировали на животных, которые входят в их рацион в дикой природе", — объяснил ведущий автор работы, доктор Кит Лайонс.
Если паук охотится, например, на мелких млекопитающих, как это делает бразильский странствующий паук или чёрная вдова, то его яд будет эффективен и против человека.
А вот у гигантского домового паука, предпочитающего беспозвоночных, яд просто не заточен под млекопитающих — и потому для нас почти безвреден.
Учёные также попытались выяснить, влияет ли способ охоты — с помощью паутины или без — на силу яда.
Логика казалась простой: если добыча обездвиживается паутиной, в сильном яде может не быть нужды. Однако данные показали обратное.
"Мы не обнаружили никакой связи между тем, использует ли паук свою паутину, и силой его яда. Это говорит о том, что паутина важна для удержания добычи, независимо от того, насколько смертелен их яд", — отметил доктор Кевин Хили, соавтор исследования.
Такие открытия помогают понять, почему некоторые виды, например ложная чёрная вдова, легко становятся инвазивными. А ещё - почему яды пауков могут быть интересны для медицины и сельского хозяйства.
"Понимая фундаментальные движущие силы эволюции яда, мы можем лучше прогнозировать типы биомолекул, которые ещё предстоит изучить для разработки лекарств", — подчёркивает доктор Мишель Дюгон, руководитель лаборатории Venom Systems.
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.
Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам. Яды биологического происхождения называются токсинами.
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