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Молоко оказалось кошачьим врагом: вот почему пушистикам не стоит его давать

Зоосфера

Кошки имеют долгую историю с людьми, насчитывающую более 9000 лет. Привлеченные в человеческие поселения грызунами, которые досаждали (иногда буквально) нашим предкам, кошки втерлись в доверие как полезные мышеловы и постепенно одомашнились. Фермеры начали использовать их в качестве контролеров вредителей. Именно благодаря этому соглашению кошки и молоко впервые познакомились.

бирманская кошка
Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
бирманская кошка

До коммерциализации кормов для домашних животных кошек в основном кормили остатками с семейного стола. Об их пищевых потребностях было известно немного.

В своей книге о кошках 1877 года шотландский врач Гордон Стейблс настаивал на том, что кошкам нужны две миски — "одна для воды, другая для молока" — и предлагал кашу и молоко в качестве превосходного кошачьего завтрака. С этого момента кошки и молоко стали еще больше укореняться в коллективном духе времени через изображения кошек, любящих молоко, в искусстве, книгах, фильмах и мультфильмах.

Есть даже классический троп о неряшливой уличной кошке, которую спасают от дождя, чтобы она насладилась блюдцем молока от доброго незнакомца. Хотя неудивительно, что кошки и молоко сохранились как неоспоримое сочетание, исследования теперь говорят нам, что кошки вообще не должны пить молоко.

Как и все млекопитающие, кошки начинают жизнь, пья молоко своей матери. Но после того, как они стали котятами, молоко становится совершенно ненужной частью рациона кошки.

После отлучения от груди (примерно в возрасте 6-12 недель) котята перестают вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания лактозы в молоке. Для подавляющего большинства кошек это означает, что они не переносят лактозу.

Однако, как и у людей, уровень непереносимости у каждого человека разный в зависимости от того, сколько фермента естественным образом вырабатывает их организм. Но не спешите давать котенку молоко. То, что котята могут переваривать лактозу, не означает, что им следует пить коровье молоко.

Кошки — гораздо меньшие животные, чем коровы, и, что вполне закономерно, количество лактозы в молоке матери-кошки намного ниже, чем в коровьем молоке.

Лучше всего позволить им пить молоко матери или купить им подходящую для котят смесь для кошек. Непереносимость лактозы — не единственная причина не давать кошкам молоко. Хотя это случается редко, у кошек также может развиться аллергия на молоко или молочные продукты.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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