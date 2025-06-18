Она не смотрит на вас, но распознаёт безошибочно: как кошки определяют своих людей без взгляда и голоса

Вы когда-нибудь задумывались, узнала бы вас кошка, если бы вы стояли в очереди с десятью незнакомцами? Оказывается, да. Но дело вовсе не в зрении.
Новое исследование показало: кошки могут отличить "своего" человека по… запаху. Не по голосу, не по лицу, а по тонким обонятельным сигналам — и это открывает совершенно новый уровень понимания кошачьей привязанности.
Кошки часто получают репутацию равнодушных и независимых животных. Но наука всё чаще доказывает: эти пушистики куда более чувствительные и социальные, чем мы привыкли думать.
Уже известно, что:
Кошки помнят свои клички.
Они развивают уникальные стили общения с владельцем.
В большинстве случаев предпочитают общение с человеком даже еде.
И вот теперь — ещё один прорыв.
В эксперименте учёные предложили 30 кошкам понюхать пластиковые пробирки с запахами. Внутри были тампоны с мазками от опекуна кошки или от незнакомого человека — из-под подмышки, за ухом и между пальцами ног. Да, звучит немного странно. Но именно там сосредоточены важнейшие обонятельные сигналы.
Также в контрольной группе была пустая пробирка — без запаха.
Результаты были однозначными:
Запах опекуна — короткое обнюхивание и потеря интереса.
Запах чужака — долгое, тщательное обнюхивание.
Пустая пробирка — минимум внимания.
Что это значит?
Кошка мгновенно распознавала "своего" человека и не тратила время. А вот незнакомый аромат вызывал интерес — животное активировало своё нюховое чутьё, чтобы разобраться, кто перед ним.
Похожее поведение наблюдали и раньше: котята дольше нюхали чужих, чем свою мать. А взрослые кошки изучали запах фекалий незнакомцев с тем же усердием. Это — основа их социального распознавания.
Иными словами: кошка не просто "знает" вас. Она чувствует вас. И делает это с точностью, которую человек может только завидовать.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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