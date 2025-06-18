Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые перья — не приговор: лук и чеснок ещё можно спасти
Такое кардио продлит вам жизнь: риск слабоумия падает на 40 процентов
Бойлер против газа: что дешевле, безопаснее и не съест всю зарплату
Суровая скандинавская красота и домики на деревьях: озеро Лак-Блан превратит летний отдых в сказку
Удивительная разработка: что изменилось в производстве труб из прочной стали
Мечта об аренде посуточно обернулась убытками: как инвестор потеряла 40% дохода
Сжигает жир — или сжигает тебя? Жара проверяет на прочность
Раймонд Паулс сменил гнев на милость: про Пугачёву плохого не скажу — она талант!
Свобода, гаремы, побеги: как живут самые вольные звери планеты

Она не смотрит на вас, но распознаёт безошибочно: как кошки определяют своих людей без взгляда и голоса

2:18
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, узнала бы вас кошка, если бы вы стояли в очереди с десятью незнакомцами? Оказывается, да. Но дело вовсе не в зрении.

кот смотрит телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот смотрит телевизор

Новое исследование показало: кошки могут отличить "своего" человека по… запаху. Не по голосу, не по лицу, а по тонким обонятельным сигналам — и это открывает совершенно новый уровень понимания кошачьей привязанности.

Холодные и отстранённые? Забудьте этот миф

Кошки часто получают репутацию равнодушных и независимых животных. Но наука всё чаще доказывает: эти пушистики куда более чувствительные и социальные, чем мы привыкли думать.

Уже известно, что:

  • Кошки помнят свои клички.

  • Они развивают уникальные стили общения с владельцем.

  • В большинстве случаев предпочитают общение с человеком даже еде.

И вот теперь — ещё один прорыв.

Обоняние на миллион рецепторов

В эксперименте учёные предложили 30 кошкам понюхать пластиковые пробирки с запахами. Внутри были тампоны с мазками от опекуна кошки или от незнакомого человека — из-под подмышки, за ухом и между пальцами ног. Да, звучит немного странно. Но именно там сосредоточены важнейшие обонятельные сигналы.

Также в контрольной группе была пустая пробирка — без запаха.

Хвостатые детективы: как реагировали кошки

Результаты были однозначными:

  • Запах опекуна — короткое обнюхивание и потеря интереса.

  • Запах чужака — долгое, тщательное обнюхивание.

  • Пустая пробирка — минимум внимания.

Что это значит?

Кошка мгновенно распознавала "своего" человека и не тратила время. А вот незнакомый аромат вызывал интерес — животное активировало своё нюховое чутьё, чтобы разобраться, кто перед ним.

Запах — это язык доверия

Похожее поведение наблюдали и раньше: котята дольше нюхали чужих, чем свою мать. А взрослые кошки изучали запах фекалий незнакомцев с тем же усердием. Это — основа их социального распознавания.

Иными словами: кошка не просто "знает" вас. Она чувствует вас. И делает это с точностью, которую человек может только завидовать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут
Еда и рецепты
Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Последние материалы
Такое кардио продлит вам жизнь: риск слабоумия падает на 40 процентов
Бойлер против газа: что дешевле, безопаснее и не съест всю зарплату
Суровая скандинавская красота и домики на деревьях: озеро Лак-Блан превратит летний отдых в сказку
Удивительная разработка: что изменилось в производстве труб из прочной стали
Мечта об аренде посуточно обернулась убытками: как инвестор потеряла 40% дохода
Сжигает жир — или сжигает тебя? Жара проверяет на прочность
Раймонд Паулс сменил гнев на милость: про Пугачёву плохого не скажу — она талант!
Свобода, гаремы, побеги: как живут самые вольные звери планеты
Ему всё равно? Сын рэпера Natan неожиданно прокомментировал крах семьи
ИИ у вас на запястье: гаджет, который узнает дату вашей смерти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.