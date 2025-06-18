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Генетическая загадка мурлыканья кошек может быть наконец разгадана

1:30
Зоосфера

Японцы выявили гены, лежащие в основе кошачьего мурлыканья, и это открытие может помочь понять, почему пушистые компаньоны издают это довольное урчание.

Калико-кошка с пятью оттенками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калико-кошка с пятью оттенками

Считаются ли похожие вокальные вибрации у больших кошек мурлыканьем, или это явление уникально для более мелких представителей семейства кошачьих?

Проанализировав ДНК и поведение 280 домашних кошек, описанное их владельцами, биолог из Киотского университета Юме Окамото и его коллеги выявили ген, связанный с мурлыканьем и другими формами кошачьих вокализации.

Кошки с генами андрогеновых рецепторов короткого типа, как сообщалось, мурлыкали больше, чем кошки с длинным типом. Также сообщалось, что коты с этим геном короткого типа были более голосистыми по отношению к людям.

Андрогенные рецепторы в основном регулируют тестостерон, поэтому длина гена, вероятно, влияет на поведение, связанное с тестостероном, которое включает вокализацию.

Исследовав этот ген у 11 видов кошек, исследователи обнаружили, что версия длинного типа присутствовала только у домашних кошек. Даже их ближайшие родственники, рыбацкая кошка (Prionailurus viverrinus) и леопардовая кошка (Prionailurus bengalensis), не имели более длинных форм гена, что позволяет предположить, что он возник во время одомашнивания кошек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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