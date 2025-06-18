Слишком дикие для дома: почему мода на кошек-саванн — это тревожный тренд

4:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они выглядят как экзотические хищники, стоят, как поддержанная иномарка, и набирают миллионы лайков в Instagram. Но за этой "красотой" скрывается тревожная реальность: кошки породы саванна — это гибриды диких животных и домашних, и содержание их в квартире может быть куда опаснее, чем кажется.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка породы саванна

В России эта мода только набирает обороты. Однако за границей последствия такой экзотики уже начали проявляться.

Кто такая кошка саванна

Саванна — это гибрид африканского сервала и обычной домашней кошки. Породу начали разводить в США в 1986 году, а официальное признание она получила в 2001-м. Сегодня за котёнка первого поколения (так называемое F1) просят до 2,2 миллиона рублей. Цифра "F" показывает, на сколько поколений потомок удалён от дикого сервала.

Кошки F1 ближе всего по поведению и внешности к хищникам: они крупные (до 15 кг), длинноногие и с невероятно сильным инстинктом охотника. Более "домашние" особи появляются только к F3-F5, но и у них остаются повадки дикой природы.

Кто такие сервалы

Сервал — дикая кошка, обитающая в саваннах Африки. У неё потрясающий окрас, большие уши и невероятная скорость. Уровень успешной охоты — до 50% (для сравнения: у домашних кошек — около 10%). В естественной среде она охотится не только на грызунов и птиц, но и на более крупных животных.

Хотя сервалы пока не на грани вымирания, их всё чаще отлавливают ради меха и органов. И если спрос на саванн продолжит расти, риски вмешательства в популяцию в дикой природе возрастут.

Саванна в доме: красота или катастрофа

В Великобритании кошку F1 можно содержать только при наличии лицензии на опасное животное. Но уже с F2 ограничения снимаются — и кошек спокойно продают в интернете. Так, поп-певец Джастин Бибер купил двух саванн за 3,2 миллиона рублей и стал публиковать с ними фото, собирая миллионы лайков. В России подобные объявления тоже появляются — и цена за "малыша" F2-F3 колеблется от 120 до 200 тысяч рублей.

Но за модой — опасность. Эти кошки не подходят для жизни в семье с детьми, плохо ладят с другими животными, и требуют много пространства и постоянной стимуляции. Без этого они становятся агрессивными или деструктивными.

В 2020 году в Лондоне одна такая кошка сбежала — в район прибыли вооружённые полицейские. Хозяева признались: животное непредсказуемо. И это лишь один из десятков случаев.

А как у нас

В России кошка породы саванна не включена в список запрещённых к содержанию животных. Владельцы могут свободно заводить даже F1 без лицензии. При этом никаких специальных условий содержания не требуется. Это создаёт огромные риски — как для самих животных, так и для окружающих.

Во время пандемии спрос на кошек в России вырос на 30%, и интерес к "редким породам" также подскочил. Но как только люди начали возвращаться на работу, начались жалобы, возвраты и отказы от животных. Что делать с таким "питомцем", если не справляешься? Ни зоопарки, ни приюты их не принимают — слишком дикие для дома, слишком домашние для природы.

И что теперь

По данным европейских организаций, только за 2023 год количество сданных в приюты гибридных кошек выросло в 20 раз. Многие из них страдают: деформированы кости, есть проблемы с психикой, некоторые просто не выживают.

Сами условия разведения — отдельная тема: самки домашних кошек часто рожают раньше срока из-за разницы с беременностью сервала (63 дня против 74), котята погибают, самцы F1 чаще всего бесплодны, и таких животных просто "отбраковывают". Целое поколение создано ради внешности, но без будущего.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

