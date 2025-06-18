Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть собаки, которые любят бегать, охранять, приносить мячик. А есть те, кто лучше всех на свете умеет… обниматься. Именно такие пушистики становятся настоящей терапией для души — они жмутся, прижимаются, засыпают на коленях и всегда ищут телесного контакта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит с собакой

Конечно, каждая собака индивидуальна, и даже у самой "обнимающей" породы могут быть свои особенности. Но если вы ищете питомца, который почти наверняка станет вашим уютным другом под пледом, присмотритесь к этим породам.

Золотистый ретривер: большая душа на четырёх лапах

Эти солнечные собаки не зря считаются одними из самых ласковых в мире. Они эмоционально тонкие, жаждут близости и обожают быть рядом. Могут положить голову на плечо, свернуться у ног или мягко подталкивать лапой — мол, "обними меня снова".

Золотистые ретриверы веками работали с людьми, а не просто рядом с ними. Этим всё сказано: они искренне любят прикосновения и контакт. Не просто добрые — а телесно тёплые.

Чихуахуа: карманный комочек тепла

Маленький, но очень уютный. Чихуахуа обожают тепло и обожания — прячутся под одеялом, залезают на руки, любят быть свёрнутыми клубочком в самых тесных местах. Идеальный вариант для тех, кто хочет миниатюрного друга для постоянных обнимашек.

Несмотря на размер, у чихуахуа большая душа и независимый нрав. Но если вы его человек — он ваш навсегда.

Лабрадор-ретривер: добряк, который всегда рядом

Лабрадоры обожают людей и не скрывают этого. Им важно быть как можно ближе — обниматься, лежать рядом, класть голову на колени. Своим тёплым и спокойным характером они делают дом уютнее, а жизнь — теплее.

Но будьте осторожны: маленький щенок, которого вы пустили в кровать, вырастет в большого обнимающегося медвежонка, которому всё равно, сколько вы весите — лишь бы быть ближе.

Французский бульдог: компактная машина для обнимашек

Французский бульдог обожает уют, мягкие диваны и человеческое общество. Эти собаки обожают сидеть на коленях, прижиматься и просто быть рядом. У них — особый стиль обнимания: не требуют, а предлагают себя всем телом.

Это та самая собака, которая будет провожать взглядом и ждать, пока вы вернётесь на диван — только бы снова оказаться рядом.

Кавалер кинг чарльз спаниель: принц по воспитанию, котёнок по обнимашкам

Эта аристократичная порода словно создана для жизни на руках. Кавалеры счастливы, когда свернулись у вас на коленях, или уютно спрятались под боком. Они невероятно привязываются к человеку и дарят настоящее ощущение тепла и душевной близости.

Мягкая шерсть, добрый взгляд и тёплая спинка — всё, что нужно в зимний вечер.

Выбирайте сердцем — и обнимайте как можно чаще

Ласковая собака — это не просто питомец, а живая грелка для души. Она чувствует ваше настроение, тянется к вам после долгого дня и делает каждый вечер уютнее. Выбирая породу, ориентируйтесь не только на внешность или популярность, но и на то, насколько вам важны тепло, телесный контакт и чувство близости. Потому что в мире, полном суеты, так важно иметь рядом того, кто просто тихо прижмётся — и не отпустит.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

