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Папа с опытом в 135 лет: как черепаха Голиаф установил семейный рекорд

2:54
Зоосфера

Может ли стать отцом тот, кто сам появился на свет ещё в XIX веке? Голиаф, галапагосская черепаха весом 237 кг, доказал, что да. Спустя десятилетия неудачных попыток размножения, он впервые стал отцом — в 135 лет.

Голиаф и детёныш Свит Пи — галапагосские черепахи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голиаф и детёныш Свит Пи — галапагосские черепахи

Маленькое чудо с большими надеждами

4 июня в зоопарке Майами на свет появился детёныш, которого назвали Свит Пи. Этот малыш стал первым потомком Голиафа, который живёт в США с 1929 года. Яйца были отложены ещё 27 января, а инкубация продолжалась 128 дней. Всё это время сотрудники зоопарка следили за будущим черепашонком отдельно от родителей.

И вот — долгожданное событие. Свит Пи оказался здоровым, активным и готовым к знакомству с миром. Его впервые представили публике вместе с отцом — на фото их можно увидеть рядом с Роном Мэгиллом, послом зоопарка.

Уникальный День отца

"Мы отмечаем не только день рождения Голиафа, но и то, что звёзды наконец сошлись: он стал отцом впервые за свои невероятные 135 лет. Это вдохновляющий пример того, как никогда не стоит терять надежду".

И действительно, по меркам черепах — это редчайший случай. В дикой природе взрослые особи после рождения не заботятся о потомстве. Более того, они даже не распознают детёнышей, находящихся рядом. Поэтому рождение Свит Пи — уникальное событие.

Возраст — не помеха родительству

Голиаф родился на острове Санта-Крус (Галапагосы) 15 июня 1890 года. Он прожил почти столетие в зоопарках: сначала в Бронксе, а с 1981 года — в Майами. Его партнёрша, Свит Пи, по оценкам специалистов, сейчас в возрасте от 85 до 100 лет.

Суммарный возраст пары — более 200 лет. Это не только делает их самыми возрастными "молодыми родителями" в истории зоопарка, но и может стать основанием для попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

Зоопарк Майами уже подал заявку в двух номинациях:

  • Самые пожилые родители, ставшие родителями впервые.
  • Самая старая пара, произведшая потомство.

История любви длиною в век

Путь к этому событию был долгим. Несмотря на многократные попытки разведения, Голиаф оставался бездетным почти полтора века. И только сейчас — в 2025 году — природа всё же наградила его за терпение.

Это история о надежде, времени и силе жизни. И о том, что быть папой — никогда не поздно.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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