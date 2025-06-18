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Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка

2:42
Зоосфера

Кошки часто делают то, что людям кажется странным: спят в корзине для белья, играют с бумажками, прячутся в шкафах. Поведение, когда кошка лезет под одеяло, тоже может сбивать с толку. Но у такого действия есть несколько объяснений — от игры до плохого самочувствия.

Кошка на кровати
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка на кровати

Почему кошка прячется под одеяло: 6 причин и что с этим делать

Причина 1: игра

Кошки остаются игривыми в любом возрасте. Им не всегда нужны игрушки или компаньоны — достаточно одеяла, под которым можно прятаться, охотиться, прыгать и кувыркаться. Это помогает расходовать энергию, поддерживать мышцы и имитировать охотничье поведение.

Причина 2: отдых

Одеяло — это тишина, темнота, мягкость и запах любимого человека. В таких условиях кошке легко расслабиться и уснуть. Главное — следить, чтобы питомец мог дышать свободно, не оказался под чем-то тяжёлым и не был случайно придавлен.

Причина 3: привязанность

Кошка может забираться под одеяло, чтобы быть ближе к человеку. Это способ выразить доверие и укрепить эмоциональную связь. Особенно часто это происходит, когда хозяин спит. Если такое поведение нарушает ваш сон — создайте кошке альтернативное уютное место рядом.

Причина 4: холод

Если в квартире прохладно, особенно зимой, даже пушистые кошки ищут, где бы согреться. А голые породы вроде сфинкса — тем более. Тёплая кровать и одеяло становятся идеальным убежищем. Если кошка мёрзнет, стоит пересмотреть температуру в доме и обеспечить ей тёплое спальное место.

Причина 5: стресс

Кошка может прятаться под одеялом из-за страха: громкие звуки, новые люди, переезд, дети, другие животные. В такие моменты важно не тревожить питомца и дать ему возможность побыть в укрытии. Насильно доставать его не стоит.

Причина 6: болезнь

Если кошка постоянно прячется, не ест, не играет и выглядит вялой — возможно, ей плохо. В этом случае лучше показать животное ветеринару. Часто при боли или недомогании кошки стремятся спрятаться и побыть в покое.

Что может быть опасным

Здоровая взрослая кошка справится с пребыванием под одеялом. Но маленькие котята, пожилые или больные животные могут застрять, задохнуться или быть случайно придавлены. Поэтому лучше приучить кошку к собственному уютному "логову".

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Дмитрий Тезнев
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