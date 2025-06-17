Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить

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Зоосфера

Для многих людей прикосновение к собаке — почти рефлекс. Но за этим, казалось бы, простым жестом стоит нечто большее, чем мимолётная симпатия. Исследование учёных из Университета Флориды, Кэрролла и Маркетта показало: поглаживание собак напрямую связано с психологическим состоянием человека.

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Почему человек всегда гладит собак: психологический взгляд

Физическое взаимодействие с собакой снижает уровень стресса, помогает почувствовать принятие и запускает выработку окситоцина — гормона, отвечающего за чувство любви и доверия. Одновременно снижается уровень кортизола, гормона тревоги, что помогает человеку обрести душевное спокойствие.

Ласка как способ жить стабильнее

Жизнь с собакой налаживает рутину, особенно у людей с эмоциональными трудностями. Питомец требует прогулок, ухода, внимания — и тем самым структурирует день. Это особенно ценно для тех, кто испытывает трудности с мотивацией или настроением.

Что это говорит о человеке

Те, кто постоянно гладит собак, как правило, обладают рядом личностных черт:

  • эмоциональная открытость;
  • стремление к заботе;
  • высокая чувствительность;
  • умение выстраивать доверительные отношения.

Также такие люди чаще ценят природу и активный образ жизни — ведь собака почти всегда ведёт на прогулку.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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