Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для многих людей прикосновение к собаке — почти рефлекс. Но за этим, казалось бы, простым жестом стоит нечто большее, чем мимолётная симпатия. Исследование учёных из Университета Флориды, Кэрролла и Маркетта показало: поглаживание собак напрямую связано с психологическим состоянием человека.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Почему человек всегда гладит собак: психологический взгляд

Физическое взаимодействие с собакой снижает уровень стресса, помогает почувствовать принятие и запускает выработку окситоцина — гормона, отвечающего за чувство любви и доверия. Одновременно снижается уровень кортизола, гормона тревоги, что помогает человеку обрести душевное спокойствие.

Ласка как способ жить стабильнее

Жизнь с собакой налаживает рутину, особенно у людей с эмоциональными трудностями. Питомец требует прогулок, ухода, внимания — и тем самым структурирует день. Это особенно ценно для тех, кто испытывает трудности с мотивацией или настроением.

Что это говорит о человеке

Те, кто постоянно гладит собак, как правило, обладают рядом личностных черт:

эмоциональная открытость;

стремление к заботе;

высокая чувствительность;

умение выстраивать доверительные отношения.

Также такие люди чаще ценят природу и активный образ жизни — ведь собака почти всегда ведёт на прогулку.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



