Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить

Для многих людей прикосновение к собаке — почти рефлекс. Но за этим, казалось бы, простым жестом стоит нечто большее, чем мимолётная симпатия. Исследование учёных из Университета Флориды, Кэрролла и Маркетта показало: поглаживание собак напрямую связано с психологическим состоянием человека.
Физическое взаимодействие с собакой снижает уровень стресса, помогает почувствовать принятие и запускает выработку окситоцина — гормона, отвечающего за чувство любви и доверия. Одновременно снижается уровень кортизола, гормона тревоги, что помогает человеку обрести душевное спокойствие.
Ласка как способ жить стабильнее
Жизнь с собакой налаживает рутину, особенно у людей с эмоциональными трудностями. Питомец требует прогулок, ухода, внимания — и тем самым структурирует день. Это особенно ценно для тех, кто испытывает трудности с мотивацией или настроением.
Что это говорит о человеке
Те, кто постоянно гладит собак, как правило, обладают рядом личностных черт:
Также такие люди чаще ценят природу и активный образ жизни — ведь собака почти всегда ведёт на прогулку.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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