Выходные на даче отменились, потому что кот не привит — обидно, но логично

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая кошка — домашняя или свободно гуляющая — нуждается в защите от вирусов. Вакцинация формирует иммунитет и помогает избежать тяжёлых болезней. График прививок подбирается индивидуально: многое зависит от возраста, образа жизни и условий содержания питомца.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Довольный кот

Как правильно вакцинировать кошку: базовый график и рекомендации

Вакцины делятся на базовые и дополнительные:

Базовые защищают от панлейкопении, герпесвируса, калицивируса и бешенства. Они обязательны для всех кошек, живущих в России.

защищают от панлейкопении, герпесвируса, калицивируса и бешенства. Они обязательны для всех кошек, живущих в России. Дополнительные применяются при необходимости. Это прививки от вирусной лейкемии, иммунодефицита, бордетеллёза, хламидиоза. Такие вакцины особенно важны для животных, которые участвуют в выставках, гуляют на улице или живут в группах.

Выбор вакцин делает ветеринар после осмотра и обсуждения условий жизни кошки.

График прививок для котят

Первый год — ключевой для формирования иммунитета. У котят с молоком матери в кровь попадают антитела, которые могут мешать работе вакцины, поэтому прививки делаются с интервалами:

С 8 до 16 недель: несколько базовых вакцинаций (обычно 4-5).

С 12 недель: первая прививка от бешенства.

Через год — ревакцинация.

Частота прививок объясняется индивидуальными особенностями: у разных котят материнские антитела исчезают в разное время.

График прививок для взрослых кошек

Если взрослая кошка не прививалась или её история вакцинаций неизвестна:

Две базовые прививки с интервалом 2-4 недели.

Одна прививка от бешенства.

Через год — ревакцинация.

Как часто делать ревакцинацию

Ревакцинация поддерживает иммунитет на нужном уровне. Её частота зависит от типа вакцины и рисков:

От респираторных инфекций — может потребоваться ежегодная.

От панлейкопении — раз в три года.

От бешенства — каждый год (так требует закон).

Для животных, посещающих зоогостиницы, участвующих в выставках или выезжающих на дачу, вакцинация особенно важна.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



