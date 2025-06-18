Выходные на даче отменились, потому что кот не привит — обидно, но логично

Каждая кошка — домашняя или свободно гуляющая — нуждается в защите от вирусов. Вакцинация формирует иммунитет и помогает избежать тяжёлых болезней. График прививок подбирается индивидуально: многое зависит от возраста, образа жизни и условий содержания питомца.
Вакцины делятся на базовые и дополнительные:
Выбор вакцин делает ветеринар после осмотра и обсуждения условий жизни кошки.
График прививок для котят
Первый год — ключевой для формирования иммунитета. У котят с молоком матери в кровь попадают антитела, которые могут мешать работе вакцины, поэтому прививки делаются с интервалами:
Частота прививок объясняется индивидуальными особенностями: у разных котят материнские антитела исчезают в разное время.
График прививок для взрослых кошек
Если взрослая кошка не прививалась или её история вакцинаций неизвестна:
Как часто делать ревакцинацию
Ревакцинация поддерживает иммунитет на нужном уровне. Её частота зависит от типа вакцины и рисков:
Для животных, посещающих зоогостиницы, участвующих в выставках или выезжающих на дачу, вакцинация особенно важна.
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