Щенок с ушами-вертолётами: когда на самом деле у овчарки встают уши

Уши у щенка немецкой овчарки начинают подниматься с 3 месяцев. Обычно к 6–8 месяцам они уже стоят уверенно. Но бывают исключения — особенно если у щенка мягкие хрящи. Иногда процесс затягивается до года, и это тоже вариант нормы.
Главный показатель правильного развития — крупные, тяжёлые ушки, которые сначала поднимаются «домиком» и могут немного заваливаться вбок.
Что влияет на формирование ушей
Ухо состоит из хряща, который должен стать прочным. Он питается через надхрящницу — именно от неё зависит, насколько крепкой будет ушная раковина. Основу прочности даёт коллаген: чем его больше, тем плотнее ткань.
На формирование ушей влияет:
Если питание или условия содержания нарушены, хрящ может не развиться должным образом.
Почему уши могут не вставать
На это влияет множество причин: от ушибов и травм до перенесённых инфекций, наследственных факторов и стресса. Даже зимний холод в вольере или испуг могут замедлить развитие тканей. В результате хрящ становится мягким, появляются заломы или изгибы.
Иногда уши встают, а потом снова опускаются — это связано с атипичной структурой хряща: в одном месте он плотный, в другом — нет, и от этого раковина провисает.
Как понять, нужна ли помощь
Если до полугода уши хотя бы иногда встают — например, при звуках или лае, — скорее всего, они поднимутся сами. Но есть сигналы, что стоит вмешаться:
В этих случаях стоит показать щенка ветеринару и пересмотреть рацион.
Что поможет щенку
Не стоит использовать скотч или изоленту — это опасно для кожи и здоровья собаки.
Когда уши уже стоят
Поздравляем! Теперь главное — поддерживать здоровье щенка: кормить сбалансированно, гулять, следить за самочувствием и регулярно проверять состояние ушей.
А если уши так и не встанут — ничего страшного. Это не влияет на здоровье, и если у вас нет планов участвовать в выставках, можно оставить всё как есть. Самое важное — любить своего пса и заботиться о нём.
Немецкая овчарка - порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.