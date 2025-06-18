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Щенок с ушами-вертолётами: когда на самом деле у овчарки встают уши

3:17
Зоосфера

Уши у щенка немецкой овчарки начинают подниматься с 3 месяцев. Обычно к 6–8 месяцам они уже стоят уверенно. Но бывают исключения — особенно если у щенка мягкие хрящи. Иногда процесс затягивается до года, и это тоже вариант нормы.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

Когда у немецкой овчарки встают уши и как помочь, если этого не происходит

Главный показатель правильного развития — крупные, тяжёлые ушки, которые сначала поднимаются «домиком» и могут немного заваливаться вбок.

Что влияет на формирование ушей

Ухо состоит из хряща, который должен стать прочным. Он питается через надхрящницу — именно от неё зависит, насколько крепкой будет ушная раковина. Основу прочности даёт коллаген: чем его больше, тем плотнее ткань.

На формирование ушей влияет:

  • сбалансированное питание с достаточным количеством белка,
  • умеренная физическая активность,
  • отсутствие стресса, холода и жары,
  • здоровое развитие мышц головы.

Если питание или условия содержания нарушены, хрящ может не развиться должным образом.

Почему уши могут не вставать

На это влияет множество причин: от ушибов и травм до перенесённых инфекций, наследственных факторов и стресса. Даже зимний холод в вольере или испуг могут замедлить развитие тканей. В результате хрящ становится мягким, появляются заломы или изгибы.

Иногда уши встают, а потом снова опускаются — это связано с атипичной структурой хряща: в одном месте он плотный, в другом — нет, и от этого раковина провисает.

Как понять, нужна ли помощь

Если до полугода уши хотя бы иногда встают — например, при звуках или лае, — скорее всего, они поднимутся сами. Но есть сигналы, что стоит вмешаться:

  • уши полностью висят, заваливаются в стороны;
  • виден залом или истончение;
  • хрящ неоднородный — местами мягкий.

В этих случаях стоит показать щенка ветеринару и пересмотреть рацион.

Что поможет щенку

  1. Массаж. 5 минут 3–4 раза в день, по направлению от основания к кончику. Это улучшает кровоток и укрепляет хрящ.

  2. Подклейка. Используется, если после 5 месяцев уши не встают. Делать её должен специалист — важно не повредить кожу и подобрать безопасные материалы.

  3. Ушные вставки. Мягкие фиксаторы из поролона или картона помогают держать уши в нужной форме. Главное — не допускать опрелостей и следить за состоянием кожи.

Не стоит использовать скотч или изоленту — это опасно для кожи и здоровья собаки.

Когда уши уже стоят

Поздравляем! Теперь главное — поддерживать здоровье щенка: кормить сбалансированно, гулять, следить за самочувствием и регулярно проверять состояние ушей.

А если уши так и не встанут — ничего страшного. Это не влияет на здоровье, и если у вас нет планов участвовать в выставках, можно оставить всё как есть. Самое важное — любить своего пса и заботиться о нём.

Уточнения

Немецкая овчарка - порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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