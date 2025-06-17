Музыка под водой и танцы в небе: что умеют животные, о чём вы не догадывались

Мир животных наполнен звуками, которые играют важную роль в их жизни. Многие слышат лучше людей. Так, собака способна уловить шорох за десятки метров, в то время как человек услышит его лишь вблизи. Птицы — особенно певчие и говорящие виды — не только чувствительны к мелодии, но и учатся пению друг у друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean Beaufort, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Гриззли

Музыка природы: как животные слышат и создают звуки

Есть немало примеров, когда звуки оказывают неожиданное влияние. Легенда о хамелеоне, заманившем мышей флейтой, оживает в опытах, где крыс изгоняли звуковыми волнами, не тревожа других животных. Рыбы, как выяснилось, не уступают человеку в восприятии тонов, а карпы и сомы различают даже четвертьтона. Люди использовали это: хлопками и погремушками заманивали рыбу в сети.

Удивительные музыкальные инструменты

У каждого вида — свой способ звукоизвлечения. Бабочки трубят через щупальца, позвоночные используют гортань. Самцы чаще всего "поют", чтобы привлечь самку. Даже кузнечик, подключённый к колонке, смог собрать вокруг себя всех самок поблизости.

Язык настроения

Звуки животных несут эмоции: радость, страх, одиночество, злость. Перелётные птицы подгоняют сородичей к отлёту криками. Этот язык чувств и сигналов — часть их жизни и общения.



Серна: жительница высокогорья

Серна — грациозное, но осторожное животное. Она живёт в горах Болгарии — в Пирине, Риле и Балканах. Её легко узнать по стройному телу и красиво изогнутым рогам. Днём прячется среди скал, ночью уходит в самые труднодоступные места. Предпочитает холодные северные склоны и питается растениями, растущими на высоте. Ведёт стайный образ жизни — чаще группами по 4-5 особей.



Медведь и его любимое лакомство

Мед — главная слабость медведя. Он способен услышать пчелиное жужжание издалека и точно определить, где спрятан улей. Когда лакомство найдено, преград для него не существует — он готов терпеть укусы, лишь бы добраться до сот. Порой боль прогоняет его, но не навсегда. Обострённое обоняние помогает медведю отличить наполненные ульи от пустых и не тратить время зря.

Уточнения

Се́рна — парнокопытное млекопитающее из подсемейства козьих семейства полорогих, обитающее в Европе и Малой Азии.

