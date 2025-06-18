Они больше не могут охотиться, любить и жить: подводный крик — последний сигнал бедствия

Современные океаны больше не тишина. За последние 20 лет уровень шумового загрязнения в морской среде значительно вырос. Причины — от судоходства и сейсмической разведки до подводных буровых установок и военных сонаров. Всё это создает непрерывный фон, который воспринимается морскими обитателями как постоянный стресс.
Особенно уязвимы те, кто опирается на звуковую коммуникацию: киты, морские котики и, конечно, дельфины.
Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) провели серию экспериментов с двумя дельфинами, обученными выполнять совместные задачи. В условиях шумового загрязнения, имитируемого подводным громкоговорителем, учёные наблюдали, как меняется поведение животных.
"Мы заметили, что дельфины начали кричать друг на друга, чтобы услышать партнёра. Они не просто повышали громкость, но и удлиняли свои сигналы, адаптируя стиль общения", — рассказала доктор Стефани Кинг, автор исследования, опубликованного в Current Biology.
В нормальных условиях дельфины выполняли поставленную задачу с 85% успехом. Но когда уровень шума возрастал, этот показатель падал до 62,5%. То есть, несмотря на адаптацию, шум всё равно мешал взаимодействию.
Кроме того, дельфины меняли язык тела: приближались друг к другу лицом, визуально усиливая сигнал. Важно подчеркнуть — это происходило с животными, давно живущими рядом с людьми и обученными реагировать на команды. В дикой природе подобная компенсация может быть невозможна.
Дельфины — социальные и высокоинтеллектуальные животные, полагающиеся на голосовую коммуникацию не только в игре, но и в охоте, координации, миграции и даже ухаживании. Исследования показывают, что у многих видов существуют уникальные "имена" — индивидуальные свисты, по которым они распознают друг друга.
"Если дельфины не слышат друг друга, это уже не просто раздражение — это может означать угрозу для выживания популяции", — отмечает доктор Питер Тайлер, морской биоакустик из Университета Эксетера.
Хотя исследование проводилось в лабораторных условиях, его результаты тревожны. Если даже дрессированные дельфины в контролируемой среде испытывают трудности при шумовом загрязнении, можно предположить, насколько большой стресс испытывают дикие особи.
Исследования показали, что у китов, живущих в районах с интенсивным судоходством, повышается уровень кортизола — гормона стресса.
Некоторые виды дельфинов меняют маршруты миграции, избегая шумных вод.
Шум также влияет на спаривание — самцы и самки могут просто не слышать друг друга в сезон размножения.
Международные экологические организации уже предлагают меры по снижению шумового давления в морях:
регулирование маршрутов крупных судов,
ограничение буровых и сейсмических работ в сезоны размножения,
разработка "тихих технологий" для подводной деятельности.
Кроме того, учёные призывают внедрять в морскую политику понятие акустического заповедника — зон, где уровень шума строго контролируется, чтобы сохранить чувствительную фауну.
Дельфины начали кричать не потому, что хотят. Они вынуждены. Их "крики" — это сигнал нам, людям: мир под водой стал слишком шумным. И если не прислушаться, мы можем остаться в океане в полном одиночестве.
Крик (также визг, вопль) — психомоторная активность, направленная на создание громкого голосового сигнала.
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