Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заменители сахара и аппетит: могут ли они заставить вас есть больше
Эстеры в моторном масле: технология, которая спасает мотор
Масляное пятно на любимой рубашке? Не паникуйте — вот 7 способов стереть его навсегда
Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек
Иллюзия чистоты: даже если в доме блестит — мухи найдут дорогу к обеду
Каменные великаны Калабрии: замки, которые хранят тайны королей и древних эпох
Женщина размножает всё подряд: Боня жёстко высказалась о русских красавицах и абьюзерах
Нерукопожатная и лицемерная: жену Петросяна обвинили в изоляции артиста
Пудра до тональника? Да, и это изменит всё, что ты знала о макияже

Хотели кота с интеллектом — получили пушистого социопата с дрессированной хозяйкой

2:43
Зоосфера

Мейн-кунов обожают хвалить — они крупные, благородные, умные и ласковые. Но за этими комплиментами часто скрывается реальность, которая не всем подойдёт. Кун — не просто кот. Это кошачий Гулливер с повадками пса и характером интроверта.

Мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун

Свободолюбивый, а не ручной

Он будет рядом, но не на руках. Сам подойдёт — сам уйдёт. Нежность по графику: пришёл, подставил лоб, получил порцию ласки и удалился. Если вы не умеете сдерживать эмоции и хотите затискивать питомца — мейн-кун обидится. В лучшем случае лапой отмахнётся, в худшем — покажет когти.

Квартира — не для него

Этот гигант — не просто крупный, он ещё и активный. Жить в тесной квартире без прогулок или большого игрового комплекса — пытка для кота и угроза для ваших штор, мебели и техники. Не хотите сносить последствия его бурной фантазии — обеспечьте простор и нагрузку.

Неуклюжий? Нет, просто крупный

Период юности у куна — это стихийное бедствие. Он не до конца чувствует свои габариты. Летящие вазы, сдвинутые статуэтки и пропавшие кольца — не вредность, а игра. Весело — но только не вам.

Без хозяина — тоска

Мейн-кун тяжело переносит одиночество. Стоит вам закрыть за собой дверь, и у кота — эмоциональный коллапс. Он скучает, страдает, ждёт. Если вы часто уезжаете — это не ваша порода.

Энергия без тормозов

В обычной жизни — степенный философ. Но стоит заиграться — и здравый смысл испаряется. Прыгнуть в суп? Запросто. Улететь за мухой на балкон? Легко. В порыве азарта кун забывает о безопасности.

Гигант с уязвимыми суставами

Из-за большого веса и стремительного роста у кунов нередки травмы. Их хрупкость скрывается за внушительным видом. Прыжки с высоты, падения, бег — всё это риск.

Столового этикета не знает

Ест мейн-кун как попало — миска с едой может стать мячом, а вода заливает всё вокруг. Чистоплотность? Не слышали. Придётся регулярно убирать и вычёсывать — шикарная шуба не ухожена сама не будет.

Любит всех, но выбирает одного

Он лоялен ко всем, но привязывается к одному. За ним и по пятам ходит, и в ванную сопровождает, и в отпуск поедет. Без своего человека ему плохо — ни передержки, ни временные няньки не помогут.

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Наука и техника
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения Аудио 
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Масляное пятно на любимой рубашке? Не паникуйте — вот 7 способов стереть его навсегда
Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек
Иллюзия чистоты: даже если в доме блестит — мухи найдут дорогу к обеду
Каменные великаны Калабрии: замки, которые хранят тайны королей и древних эпох
Женщина размножает всё подряд: Боня жёстко высказалась о русских красавицах и абьюзерах
Нерукопожатная и лицемерная: жену Петросяна обвинили в изоляции артиста
Пудра до тональника? Да, и это изменит всё, что ты знала о макияже
МРОТ до 27 тысяч рублей — реально ли? Работодателям придётся пересмотреть тарифные сетки
Хотели кота с интеллектом — получили пушистого социопата с дрессированной хозяйкой
Просто и вкусно: запеканка из лаваша с сыром и зеленью, которую захочется готовить снова и снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.