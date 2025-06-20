Хотели кота с интеллектом — получили пушистого социопата с дрессированной хозяйкой

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мейн-кунов обожают хвалить — они крупные, благородные, умные и ласковые. Но за этими комплиментами часто скрывается реальность, которая не всем подойдёт. Кун — не просто кот. Это кошачий Гулливер с повадками пса и характером интроверта.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Свободолюбивый, а не ручной

Он будет рядом, но не на руках. Сам подойдёт — сам уйдёт. Нежность по графику: пришёл, подставил лоб, получил порцию ласки и удалился. Если вы не умеете сдерживать эмоции и хотите затискивать питомца — мейн-кун обидится. В лучшем случае лапой отмахнётся, в худшем — покажет когти.

Квартира — не для него

Этот гигант — не просто крупный, он ещё и активный. Жить в тесной квартире без прогулок или большого игрового комплекса — пытка для кота и угроза для ваших штор, мебели и техники. Не хотите сносить последствия его бурной фантазии — обеспечьте простор и нагрузку.

Неуклюжий? Нет, просто крупный

Период юности у куна — это стихийное бедствие. Он не до конца чувствует свои габариты. Летящие вазы, сдвинутые статуэтки и пропавшие кольца — не вредность, а игра. Весело — но только не вам.

Без хозяина — тоска

Мейн-кун тяжело переносит одиночество. Стоит вам закрыть за собой дверь, и у кота — эмоциональный коллапс. Он скучает, страдает, ждёт. Если вы часто уезжаете — это не ваша порода.

Энергия без тормозов

В обычной жизни — степенный философ. Но стоит заиграться — и здравый смысл испаряется. Прыгнуть в суп? Запросто. Улететь за мухой на балкон? Легко. В порыве азарта кун забывает о безопасности.

Гигант с уязвимыми суставами

Из-за большого веса и стремительного роста у кунов нередки травмы. Их хрупкость скрывается за внушительным видом. Прыжки с высоты, падения, бег — всё это риск.

Столового этикета не знает

Ест мейн-кун как попало — миска с едой может стать мячом, а вода заливает всё вокруг. Чистоплотность? Не слышали. Придётся регулярно убирать и вычёсывать — шикарная шуба не ухожена сама не будет.

Любит всех, но выбирает одного

Он лоялен ко всем, но привязывается к одному. За ним и по пятам ходит, и в ванную сопровождает, и в отпуск поедет. Без своего человека ему плохо — ни передержки, ни временные няньки не помогут.

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.



