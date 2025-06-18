Смотрит из глубины 13 миллионов лет: этот череп разрушает старую версию происхождения человека

5:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2014 году на севере Кении, в местечке Напудет у берегов озера Туркана, охотник за окаменелостями Джон Экуси сделал поистине выдающееся открытие. Из вулканических отложений он извлёк череп детёныша человекообразной обезьяны, возраст которого позже определили в 13 миллионов лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скелет обезьяны

Эту находку возглавила команда под руководством доктора Исайи Ненго из Университета Стоуни-Брук (США) при поддержке Института бассейна Туркана и Фонда Лики.

"Это первый полный череп человекообразной обезьяны столь древнего возраста. Он стал недостающим звеном в эволюционной цепи между древними обезьянами и предками человека", — подчеркнул доктор Ненго.

Почему это так важно

До этого открытия палеонтологи имели в распоряжении лишь зубы и фрагменты челюстей, относящиеся к среднему миоцену (17-7 млн лет назад). Полноценный череп позволил изучить важнейшие анатомические особенности, включая строение мозга, внутреннего уха и молочных зубов, что открыло новое окно в прошлое.

Находка получила научное имя Nyanzapithecus alesi, а сам образец был зарегистрирован под номером KNM-NP 59050. Название "алези" переводится с языка туркана как "предок".

Как череп исследовали

Уникальность сохранившегося черепа позволила использовать один из самых мощных рентгеновских источников в мире — синхротрон ESRF в Гренобле (Франция). Он позволяет получить трёхмерные изображения с микронной точностью без разрушения объекта.

"С помощью ESRF мы смогли рассмотреть даже мельчайшие структуры внутреннего уха, что невозможно при традиционных методах", — рассказала доктор Эллен Келлер, нейроанатом из Уэйк Форест.

Благодаря анализу было установлено: череп принадлежит детёнышу возрастом примерно 1 год, с ещё не прорезавшимися молочными зубами. Важнейшая деталь — внутреннее ухо оказалось гораздо проще, чем у гиббонов, что говорит о неспособности животного к акробатическим прыжкам, характерным для современных гиббонов.

Африканские или азиатские корни

Одним из главных научных вопросов остаётся: где зародились человекообразные обезьяны — в Африке или в Азии? Некоторые ранние находки, например Ganlea из Мьянмы, склоняли чашу весов в пользу Азии.

Но Nyanzapithecus alesi с его анатомическими особенностями, типичными для предков гоминид, вновь усилил позицию африканской теории происхождения. По словам Исайи Ненго, этот вид, вероятно, принадлежал к группе, давшей начало как современным человекообразным обезьянам, так и людям.

Сравнение с другим "древним ребёнком" — Тумаи

История черепа Алези перекликается с другим знаменитым открытием — Тумаи (Sahelanthropus tchadensis), обнаруженным в 2001 году в пустыне Джураб в Чаде. Тумаи жил около 7 миллионов лет назад и считается одним из первых возможных гоминид.

Тумаи отличался уникальным сочетанием признаков: маленькое лицо, сходное с человеческим, и объём черепа, близкий к шимпанзе. Учёные до сих пор спорят, был ли он предком человека или предком всех человекообразных обезьян. Но его находка в Центральной Африке, а не в Восточной, уже тогда озадачила исследователей.

"Если подтвердится, что и Алези, и Тумаи — части одной эволюционной ветви, мы получим прочную поддержку теории об африканском происхождении гоминид", — считает профессор Ив Коппенс, один из авторов теории африканской колыбели человечества.

Технологии, изменившие науку

Использование синхротронного излучения в палеонтологии стало настоящей революцией. ESRF в Гренобле — один из самых передовых инструментов для сканирования древних окаменелостей.

Он создаёт жесткие рентгеновские лучи длиной 0,01-0,1 нанометра, что позволяет проникать в толщу материала и реконструировать структуру без повреждений.

Ускоритель работает на энергии, близкой к скорости света, а его кольцо длиной 844 метра обслуживают десятки научных направлений: от археологии до нанотехнологий.

Что даёт это открытие

Череп Nyanzapithecus alesi стал ключом к исчезнувшей эпохе, которую ранее можно было лишь угадывать по разрозненным находкам. Он:

заполнил эволюционный пробел между 17 и 7 млн лет назад;

подтвердил африканское происхождение человекообразных обезьян;

дал возможность сопоставить новые и старые данные о развитии мозга и органов чувств у древних приматов.

Один череп — миллионы лет истории

Nyanzapithecus alesi — не просто научная находка, а окно в тот миоценовый мир, где зарождалась линия, ведущая к человеку. Он напоминает нам: даже самое маленькое ископаемое может изменить понимание нашего места во Вселенной.

Уточнения

Че́реп (лат. cranium) — костная или хрящевая часть головы у позвоночных животных, каркас головы, защищающий от повреждения наиболее уязвимые органы и служащий местом прикрепления её мягких тканей.

