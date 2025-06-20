Одна мама — трое пап: у кошек всё серьёзно с генетикой, но только весной

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки кажутся нам пушистыми копиями котов. Но на деле между ними — целая пропасть различий, и не только в характере. Генетика, гормоны и даже привычки — всё указывает на то, что кошка — это не просто "женская версия" кота, а самостоятельная, удивительная и не менее интересная личность.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

1. Кошки живут дольше

В среднем самки доживают до 15 лет, а самцы — до 13. Это связано с тем, что коты чаще уходят в поисках партнёрш, где сталкиваются с машинами, болезнями и уличной конкуренцией. А стерилизованные кошки живут ещё дольше — на семь месяцев больше, чем нестерилизованные.

2. У большинства кошек ведущая лапа — правая

Около 75% кошек имеют "любимую" лапу. И здесь есть интересная закономерность: самки чаще оказываются правшами, а коты — левшами.

3. Рыжая кошка — редкость

Если вы увидели полностью рыжего пушистика, скорее всего, это кот. Ген рыжего окраса "живёт" в X-хромосоме, а самке нужно получить его от двух родителей. Поэтому 80% рыжих — это мальчики.

4. Черепаховые и трёхцветные — почти всегда девочки

Чтобы у кошки был такой окрас, нужно две X-хромосомы, что есть только у самок. У котов он бывает только при редкой мутации — и такие коты, как правило, бесплодны.

5. Самки тоже метят территорию

Многие думают, что только коты способны на такое. Но и кошки могут метить, особенно во время течки или если находятся в состоянии стресса.

6. Течка бывает до трёх раз в год

Если беременность не наступила, "гон" может повторяться через несколько недель. Это может случаться 2-3 раза за сезон.

7. Забеременеть можно в 4 месяца

У некоторых кошек первая течка начинается уже в этом возрасте. Поэтому стерилизацию рекомендуют проводить в 4-6 месяцев, чтобы не столкнуться с неожиданным потомством.

8. Время года — не помеха

Хотя большинство беременностей приходится на весну и лето, достаточно солнечного света, и кошка может забеременеть даже зимой.

9. Овуляция — только при спаривании

У кошек овуляция не циклична, как у людей. Она происходит только в момент спаривания, а чем оно чаще, тем выше шансы на беременность.

10. Один помёт — разные отцы

Если кошка спаривается с несколькими самцами, котята могут быть от разных отцов. Потому и окрасы в помёте часто бывают совершенно разными.

11. Ложная беременность — не миф

Иногда кошка ведёт себя как беременная: набирает вес, вырабатывает молоко. Такое состояние проходит само, но если повторяется — лучше провести стерилизацию.

12. Беременность длится два месяца

Кошка вынашивает потомство 60-65 дней. Уже на третьей неделе заметен повышенный аппетит, набухание сосков и увеличение веса.

13. Пиометра — смертельно опасна

Это воспаление матки, которому подвержены пожилые нестерилизованные кошки. Симптомы: гнойные выделения, вялость, отказ от еды. При подозрении — немедленно к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



