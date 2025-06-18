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Лапа, которой ваш питомец делает первый шаг, говорит о нём больше, чем год наблюдений

5:05
Зоосфера

До 1970-х годов в научном сообществе бытовала уверенность: способность пользоваться преимущественно одной стороной тела — прерогатива только Homo sapiens. Однако последующие десятилетия исследований показали, что латеральность — то есть склонность использовать одну конечность чаще другой — встречается у самых разных животных, от кенгуру и попугаев до осьминогов и шимпанзе.

Котята с разным цветом глаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котята с разным цветом глаз

Так, у большинства кенгуру преобладает левая "рука", почти 50% попугаев предпочитают одну сторону, а шимпанзе могут демонстрировать умение пользоваться обеими руками в зависимости от задачи — это явление называется амбидекстрия.

Доминирующая лапа у домашних любимцев: миф или реальность

Что касается наших ближайших спутников — кошек и собак, — то у них тоже наблюдаются чёткие предпочтения. Они используют одну лапу чаще при игре, еде, охоте или даже при простом поднимании по лестнице.

Исследование, опубликованное в журнале Advances in the Study of Behavior в 2002 году, указывает на интересную зависимость: у кошек пол может влиять на ведущую лапу. Согласно полученным данным, самцы чаще "левши", а самки — "правши". Похожая тенденция прослеживается и у собак, хотя данные по-прежнему разнятся. Некоторые современные работы говорят о равномерном распределении: треть животных — "правши", треть — "левши", треть — амбидекстры, использующие обе лапы одинаково.

"У собак и кошек, как и у людей, ведущая сторона определяется асимметрией функций мозга. Это не поведение, а биология", — подчёркивает доктор Сара Лэндис, нейропсихолог из Университета штата Пенсильвания.

Как понять, какая лапа ведущая у вашего питомца

Не нужно сложных тестов или лабораторной диагностики. Чтобы узнать, кем является ваш четвероногий друг, достаточно внимательно понаблюдать за ним в быту.

Вот несколько простых способов:

  • Тест с лакомством. Положите кусочек еды в неглубокий, но узкий контейнер. Посмотрите, какой лапой питомец попытается достать угощение.

  • Внимание на поведение. Обратите внимание, с какой лапы животное начинает движение, поднимаясь по лестнице или выбегая на прогулку.

  • Игры и охота. Во время игры с мячиком или игрушкой запомните, какой лапой кот или собака чаще делает первый "удар".

Важно: эксперимент стоит повторять много раз (не менее 50), чтобы получить достоверный результат. Однократное действие не даёт объективной картины.

А если нет предпочтения? Встречайте амбидекстров

Некоторые питомцы, даже после многочисленных наблюдений, не демонстрируют чётко выраженной склонности к одной лапе. Они используют обе конечности в равной степени — и это тоже нормально.

Такая особенность называется амбидекстрия, и она была зафиксирована не только у собак и кошек, но и у других видов. Например, учёные из Танзании в одном из наблюдений за шимпанзе заметили, что те выбирают руку в зависимости от задачи: правую — для силы, левую — для точности.

"У животных амбидекстрия может быть связана с широкой нейронной адаптивностью. Это означает большую гибкость в поведении и обучении", — говорит профессор Томас Штробель, специалист по когнитивной этологии из Цюриха.

Что даёт знание о лапе?

Знание о том, правша ваш питомец или левша, может пригодиться не только из любопытства:

  • Для обучения. Животному проще осваивать команды, связанные с движениями, если учитывать его доминирующую сторону.

  • Для ветеринарии. После травм или операций важно знать, какая лапа была ведущей.

  • Для игр и досуга. Можно подобрать игрушки и игры, усиливающие или развивающие координацию.

А что с другими животными

Не только млекопитающие демонстрируют латеральность. У рептилий можно наблюдать, в какую сторону они чаще изгибают хвост, у осьминогов — какое щупальце используется в первую очередь, у птиц — какую сторону они выбирают, чтобы облететь препятствие.

Мир животных в этом смысле удивительно похож на человеческий: латеральность — универсальное явление, а не исключение.

Итак, правая, левая или обе

Кошка, которая чаще трогает вас правой лапкой, или пёс, поднимающий левую при команде "дай лапу" — это не просто поведение. Это отражение работы их мозга, врождённой структуры и многовековых инстинктов.

Не все животные будут демонстрировать ярко выраженные предпочтения, но наблюдать за их выбором — это интересный способ лучше понять своего пушистого друга.

Уточнения

Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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