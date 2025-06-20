Крокодил — это птица? Правда, которую сложно принять

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Крокодилы обросли легендами не меньше драконов. Их называют живыми ископаемыми, родственниками динозавров и даже считают сентиментальными хищниками. Что из этого — правда, а что сказка?

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

Птичка в пасти

Все помнят старый мультик, где крокодил расслабленно лежит с открытой пастью, а маленькая птичка чистит ему зубы. Эту же байку описывал Геродот, утверждая, что пернатый "бегунок" ухаживает за зубами хищника.

На деле крокодилы не нуждаются в зубном сервисе. А птички просто слетаются на запах и поедают мошек и гнус, привлечённых к мясной пасти.

Дети — в рот

Иногда кажется, что крокодилица вот-вот съест своих малышей — ведь она держит их во рту. На самом деле — это такси, а не ужин. Когда потомству пора перебраться к воде, мать открывает пасть и бережно переносит юнцов туда, где безопаснее. Кстати, заранее пообедает, чтобы малыши могли перекусить остатками.

Всё, застыла в развитии

Считается, что крокодил с доисторических времён никак не изменился. Но если бы эволюция остановилась, то не возникло бы десятков видов с разными ареалами. Гангский гавиал и тупорылый крокодил живут в совершенно разных местах и имеют существенные различия — это и есть результат адаптации.

"Крокодиловы слёзы" — от жалости

Плутарх считал, что крокодил плачет от сострадания, когда поедает добычу. Позже предполагали, что таким образом выводятся излишки соли. На деле за влагу в глазах отвечает подъязычная железа. Крокодил просто увлажняет пересохшее от солнца глазное яблоко.

Он и не рычит

Крокодилы вовсе не молчуны. Звук появляется ещё до рождения — детёныши пищат в яйце, зовя мать. После появления на свет используют писк для тревоги. А взрослые могут выдать такие звуки, что у любого испортится настроение — от стонов до раскатов, напоминающих бронепоезд.

С динозавром за одним столом

Крокодилы и динозавры не родственники по прямой линии. Они развивались параллельно. Да, были общие предки, но пути разошлись. Похожесть — результат эволюционного "единения стиля", как у носорогов и буйволов.

Птица с чешуёй

На удивление, крокодилы — ближайшие из ныне живущих родственники птиц. Да, несмотря на броню и зубастую пасть. Их сердце и лёгкие устроены как у пернатых, а в биологической классификации они входят в одну большую группу — архозавры.

Туповат

Ничего подобного. У крокодилов отличная память и стратегия. Например, они замечают, когда копытные приходят на водопой, превращают берег в грязь и затаиваются. Или — устраивают засады около палочек, зная, что птицы прилетят за стройматериалом для гнезда.

Одинокий охотник

Наоборот! Крокодилы могут работать в команде. Совместная охота, распределение ролей, передача сигналов — всё это про них. Могут даже "позвать" сородича, если добыча крупная.

Брат аллигатора

Частое заблуждение. Крокодил и аллигатор относятся к разным семействам. Их пути разошлись почти 90 миллионов лет назад. Это как кенгуру и опоссум — сумка есть у обоих, но родственниками их назвать нельзя.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

