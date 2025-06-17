Границы стираются: что на самом деле угрожает вашим улицам

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Крысы с длинными носами, пауки в гаражах и тростник, вытесняющий местную флору — всё это не фантастика, а городская реальность. Изменение климата и урбанизация влияют не только на людей: животные и растения, даже те, кого мы не звали, приспосабливаются и эволюционируют.

Фото: freepik.com is licensed under public domain адаптация крысы в городской среде

Эволюция среди бетона

Некоторые виды в городах не просто выживают — они стремительно меняются. Нью-йоркские крысы, например, обзавелись удлинёнными носами и изменёнными зубами, чтобы справляться с холодом и новой пищей.

Ящерицы анолисы в Пуэрто-Рико научились взбираться по металлическим конструкциям благодаря более длинным лапам.

"Очень важно, чтобы мы понимали разницу между адаптацией и экзаптацией. Если городская ящерица не может взобраться по трубе, городская кошка может просто уничтожить её", — объясняет профессор Центра биологических исследований, Брайан Веррелли из Университета Содружества Виргинии.

Кто захватил кого?

Веррелли задаёт провокационный вопрос: "Что значит вторгнуться куда-то?". Мы перевозим пауков в машинах, крыс — в трюмах кораблей, растения — в горшках. Но при этом говорим об "инвазии". Кто же настоящий нарушитель границ?

Профессор Лора Мейерсон из Университета Род-Айленда подтверждает: города по всему миру заселяются одними и теми же видами.

Райское дерево, английские голуби, норвежские крысы и европейские скворцы вытесняют местные экосистемы, превращая биоразнообразие в нечто усреднённое и предсказуемое.

Чёрные вдовы и городские пустыни

Особую тревогу вызывают виды, несущие угрозу здоровью. Чёрные вдовы, ранее обитавшие в пустынях, теперь живут в гаражах и на задних дворах.

Урбанизация создаёт островки тепла, приносит влагу в засушливые регионы и способствует распространению тропических видов.

"Теперь они повсюду вокруг нас, поэтому нам нужно понимать, что происходит, когда они переселяются в города", — говорит Веррелли.

Границ больше нет

Экологи всё чаще говорят о том, что чёткое разделение на "дикую природу" и "городскую среду" больше не работает.

"Если мы не верим, что люди — часть природы, у нас проблемы", — считает Веррелли.

Города становятся новой экосистемой, и чем раньше мы это признаем, тем больше шансов сохранить баланс.

И вместо того чтобы бороться с каждым новым видом, учёные предлагают научиться жить вместе — проектировать города так, чтобы и людям, и другим организмам в них было комфортно.

Уточнения

Инвазио́нный вид (от лат. invasio — «нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват»), — биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию. Типичная первоначальная причина распространения инвазионных видов — задуманная или непреднамеренная интродукция организмов за пределы мест их естественного обитания.

