Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Из глубин океана вновь появился он — Претендент. Почти шестиметровая белая акула весом более 750 фунтов (около 340 кг) снова объявилась у побережья Атлантики. Его молчание длилось месяц, и теперь гигантский хищник вновь приблизился к оживлённым пляжам, напоминая: у океана есть свой правитель.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Тайный маршрут акулы

Претендент был впервые замечен в январе — у побережья между Джорджией и Флоридой ему прикрепили на спинной плавник передатчик SPOT.

Этот маяк передаёт сигнал, когда акула всплывает и её плавник попадает в зону действия спутников Argos. С тех пор он стал частью международной системы отслеживания акул Global Shark Tracker.

Исчезновение — и возвращение

Весной акула двигалась на север: в марте находилась у берегов Флориды, в апреле — между Северной и Южной Каролиной. Затем сигнал пропал. Почти месяц ученые гадали, где он мог скрываться.

И вот 7 июня сигнал появился вновь — менее чем в 35 милях от мыса Хаттерас, известного своими живописными пляжами и… акулами. Для туристов это курорт, для Претендента — всего лишь точка маршрута.

Почему он идёт на север

Миграция белых акул — ежегодное явление. С середины мая по июнь они покидают тёплые южные воды и устремляются к северо-восточному побережью США и Атлантической Канаде, где больше пищи и прохладнее.

Аутер-Бэнкс — типичная остановка на пути. Именно здесь Претендент "завис" перед следующим этапом пути — возможным переходом длиной более 1600 километров.

Больше, чем просто акула

Претенденту около 32 лет. И хотя он уступает в размерах легендарной самке Deep Blue, он всё равно входит в число крупнейших акул, когда-либо отслеженных в Атлантике.

Его путь по карте напоминает движение идеального хищника — молчаливого, упорного и уверенного. Неудивительно, что его история вызывает одновременно трепет и восхищение.

"Камера поймала в океане существо из ночных кошмаров, проверьте это"

Мы смотрим на Претендента не только как на хищника, но и как на символ природы, которую невозможно контролировать.

Он движется по своим законам — и напоминает, что под блестящей гладью воды продолжается жизнь, которую человек может лишь наблюдать.

Уточнения

Бе́лая аку́ла (лат. Carcharodon carcharias), — вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. В средствах массовой информации также известна как большая белая акула (англ. Great white shark). Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле.

